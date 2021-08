Fedez nella bufera, lancia una nuova linea di zaini ma il web lo massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez e Chiara Ferragni sono sicuramente una delle coppie più amate e più esposte mediaticamente degli ultimi anni. Ogni volta che l’uno o l’altro o entrambi fanno qualcosa, questa fa sicuramente il giro del web. Lui è un famoso cantante e rapper Milanese il quale ha iniziato la sua carriera ormai tanti anni fa, grazie a YouTube. Lei invece si è costruita la carriera da sola e oggi è una delle donne più ricche al mondo e soprattutto una influencer tra le più famose in tutto il globo. Essendo così tanto popolari e famosi però, sia Fedez che Chiara sono maggiormente esposti alle critiche. Molto spesso sono infatti finiti al centro di polemiche e l’ultima sembra essere sorta proprio nelle scorse ore. Ma per quale motivo? Sembrerebbe che nello specifico a finire sotto i riflettori sia stato proprio lui, il noto rapper Milanese. Ma cerchiamo di capire che cosa è accaduto.

Fedez, il rapper lancia una nuova linea di zaini

Ebbene, sembra proprio che Fedez nelle scorse ore abbia lanciato una nuova linea di zaini. Fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che il prezzo di questi zaini è davvero esagerato e sarebbe stata diffusa anche una notizia relativa alla possibilità di pagare lo zaino anche a rate. Attualmente Fedez si trova in vacanza in Costa Smeralda insieme alla moglie ed ai suoi figli ovvero Leone e Vittoria, ma nonostante tutto pare non abbia staccato la spina definitivamente, ma ha continuato a lavorare. Di certo c’è che sicuramente sta completando la registrazione del suo ultimo disco, ma ha nel contempo ha voluto lanciare sul mercato un nuovo prodotto. Di cosa si tratta? Di zaini che portano proprio il suo nome. Si tratta di una collaborazione tra Fedez e Seven la famosa azienda che produce da sempre zaini per la scuola e quant’altro. Sul sito della Seven è già tutto pronto e gli zaini sono già acquistabili da diverse ore.

Collaborazione tra il cantante e Seven

“Lo zaino monoscomparto FEDEZ® X SEVEN® è realizzato in tessuto di poliestere riciclato, ricavato da 20 bottiglie in PET da 500 ml ciascuna e garantisce tutti gli standard qualitativi dei nostri materiali. Dentro c’è spazio per tutto quello che ti serve ed è dotato di numerose tasche: per il PC, per il tablet e per la borraccia. Inoltre, grazie allo schienale EVA preformata e agli spallacci imbottiti e traspiranti, risulta comodo da indossare sulle spalle”. Questo quanto si legge sul sito nel lanciare questa nuova linea di zaini. In molti sembrerebbe che in queste ore abbiano deciso di commentare questa notizia.

Zaini acquistabili anche a rate, il popolo del web si ribella

Nello specifico a finire sotto accusa sarebbe il prezzo considerato un po’ esagerato. Ogni zainetto costa all’incirca 59,90 euro ma sarebbe stata data la possibilità di poterlo acquistare anche in tre rate da 19,97 euro. Forse è stato proprio questo che ha fatto si che scoppiasse una vera e propria polemica, ovvero il fatto che lo zaino si potesse pagare anche a rate. Sui social sono volati diversi insulti e anche tante critiche. Ma cosa avrà dichiarato Fedez? Al momento non sembra abbia risposto.