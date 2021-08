Vanessa Incontrada diretta e senza freni, “Anche se …”

0 SHARES Condividi Tweet

Vanessa Incontrada è una nota conduttrice ma anche attrice e showgirl di grande successo. In tutti questi anni l’abbiamo vista davvero al comando di tante trasmissioni televisive, soprattutto musicali insieme a Carlo Conti. Ma l’abbiamo vista anche al fianco di Giorgio Panariello in alcune occasioni e soprattutto protagonista di diverse fiction e film che hanno avuto un successo strepitoso. Ha esordito nel mondo della televisione nel 1998 con un programma musicale che è andato in onda su Italia 1 e che era intitolato Super. Poi da quel momento è praticamente iniziata la sua carriera come conduttrice ma anche come showgirl e attrice, carriera che non si è mai più arrestata.

Vanessa Incontrada, la sua carriera ricca di grandi successi

Come abbiamo già avuto modo di vedere, l’abbiamo vista spesso al fianco di Claudio Bisio dimostrando di essere davvero un’ottima spalla e dimostrando anche di essere una grande artista a 360 gradi. È stata al comando di diverse trasmissioni televisive, dimostrando quindi di essere una donna molto solare, simpatica e di grande talento, tutte caratteristiche che di certo hanno fatto sì che diventasse una delle conduttrici e attrici più amate di sempre.

La conduttrice e attrice oggetto di critiche per il suo aspetto fisico

Va anche detto però che in questi ultimi anni è stata parecchio e spesso oggetto di critiche soprattutto relative al suo aspetto fisico. Rispetto a quando ha esordito nel mondo dello spettacolo, effettivamente Vanessa ha messo su qualche chilo, ma è rimasta sempre bellissima. Ha sempre risposto con educazione e con garbo alle critiche mosse soprattutto sui social network ed in alcune occasioni è stata la prima a mettere in risalto le imperfezioni del suo corpo.

Lo sfogo di Vanessa

“Viviamo in un mondo cretino perché non puoi piacere a tutti, però sentir parlare sempre dell’aspetto fisico mi ha stancato. La cellulite ce l’ho, le smagliature pure, ma che devo fare? Siamo donne. Fa parte della vita avere periodi in cui si ci sente meglio e altri peggio, e alla fine bisogna accettarsi”. Questo quanto raccontato dalla stessa Vanessa Incontrada nel corso di una intervista rilasciata proprio poco tempo fa. Lei comunque si è accettata in tutti questi anni sia con le sue imperfezioni con la sua cellulite, con le sfumature e con qualche chilo in più. Di questo non ne ha mai fatto mistero soprattutto sui social network. “Le vostre imperfezioni sono uniche, amatele”, questo quanto scritto un po’ di tempo fa dalla stessa.