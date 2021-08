Cristina D’Avena senza freni “Non voglio andare al Grande fratello perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Cristina D’Avena per essere una delle artiste più amate di sempre ed anche una tra le più seguite. Sicuramente è stata apprezzata dai più piccoli, visto che è stata la voce delle colonne sonore più importanti dei cartoni animati andati in onda nel nostro paese negli anni 80 e 90.

Cristina D’Avena, cantante di grande successo molto amata da intere generazioni

Ad ogni modo, sembra che sia ad oggi, quindi, una cantante tra le più amate anche dai meno giovani. Ne è una conferma il fatto che Cristina D’Avena venga ricercata dalle redazioni dei diversi reality show che vorrebbero che la cantante fosse una delle protagoniste. A lanciare questa indiscrezione pare che sia stata proprio la stessa Cristina D’Avena nel corso di una intervista piuttosto recente che ha rilasciato al settimanale Chi.

Diverse proposte per partecipare ai reality di Canale 5

Pare che la nota cantante abbia confessato di avere ricevuto in questi anni diverse proposte da parte di Mediaset soprattutto e nello specifico pare che le sia stato chiesto di prendere parte a programmi come L’isola dei famosi e il Grande Fratello vip. “Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L’aereo anche. Ma quello spero di ricominciare a prenderlo. Mi perdo un sacco di cose belle. Tra Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato cento volte. Ma non riuscirei a essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso”. Questo nello specifico quanto dichiarato dalla nota cantante, la quale al momento sembra aver escluso quasi del tutto la possibilità di poterla vedere all’interno di un reality come concorrente. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista però la nota Cristina D’Avena avrebbe fatto intendere di voler tornare in televisione.

Nessun reality all’orizzonte, ma tanta voglia di tornare in tv

“Mi piacerebbe farlo. Immagino una festa con tanti amici. In questi anni ne ho fatte di cose. Non ho solo cantato. Ho fatto telefilm, trasmissioni televisive. Poi avendo inciso un album di duetti con 32 artisti italiani sarebbe bello che venissero a trovarmi. Sarebbe anche un modo per raccontare la TV dal 1982. Quando ho iniziato e nasceva Mediaset, fino a oggi“. Questo ancora quanto dichiarato dalla nota cantante. Anche attraverso i social network la cantante sembra aver voluto in tutti questi anni dimostrare quanto effettivamente sia grande il suo talento e quanto abbia mantenuto il suo spirito giovane. “Io mi sento una donna della mia età perché sono responsabile, ingenua ma non immatura. Però mi piace tirare fuori la mia parte fanciullesca perché mi dà brio, gioia e positività. E viene fuori spesso, non sta mai ferma. La mia parte piccolina mi aiuta tutti i giorni. Bisogna avere la positività dei bambini senza farsi condizionare dai pudori dell’età”.