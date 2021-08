Gigi D’Alessio fuori di sè contro il collega: “Bisogna sempre rispettare …”

0 SHARES Condividi Tweet

Gigi D’Alessio, nel prossimo autunno, sarà impegnato, nel ruolo di giurato, a The voice senior perché lui, al contrario di Albano e della figlia 20enne Jasmine Carrisi, è stato riconfermato. Albano, invece, sarà sostituto da Orietta Berti che questa estate con il suo Mille cantata insieme a Fedez e ad Achille Lauro, sto spopolando.

Orietta Berti è rimasta un po’ male quando ha saputo che non si sarebbe aggiunta in giuria ai componenti dell’anno scorso ma avrebbe preso il posto di Albano ma poi il cantante di Cellino San Marco le ha fatto i suoi auguri e la situazione pare essere serena.

Gigi D’Alessio ha sgridato un suo collega dicendogli: “Le regole vanno rispettate”

Anche Gigi D’Alessio ha preso posizione contro il concerto di Salmo dove non sono state rispettate tutte le regole anticovid e D’Alessio ha commentato così: “Mi auguro non ci sarà nessun caso di Covid”

Il concerto di Salmo sta continuando a scatenare la polemica tra i vari artisti, infatti, oltre Gigi D’Alessio a dargli torto c’è stato Fedez, Alessandra Amoroso e anche Francesco De Gregori. Gigi D’Alessio ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa in occasione della quale ha detto: “Le regole vanno rispettate e lo dico chiaramente. Mi auguro che non ci sarà nessun caso di Covid causato dal concerto di Salmo”.

E, ancora: “Non è che uno si sveglia la mattina e fa quello che gli pare”.

Per Gigi D’Alessio, nonostante conosca molto bene tutte le difficoltà che il settore vive a causa della pandemia, ha detto che Salmo, con la sua condotta, ha messo a repentaglio la salute di tante persone. E poi ha anche aggiunto: “Mi sa che Salmo non si è spiegato bene. Perché non ho ben capito qual era lo scopo del concerto”.

Anna Tatangelo dice la sua su Salmo

Anche Anna Tatangelo è intervenuta sulla questione e, in particolar modo, sulla polemica che c’è stata tra Salmo e Fedez e ha detto su Instagram: “le istituzioni non tutelano il nostro settore” però ha anche detto di non essere d’accordo con il pensiero espresso da Salmo quando ha dichiarato: “non sei un artista se non infrangi le regole”.

Infatti, la Tatangelo ha detto che per lei “l’artista è colui che eccelle in quello che fa e in ciò che è capace di comunicare, in questo caso su un palco o attraverso la sua musica”. E poi rifacendosi a Beyoncé ha aggiunto: “Sul palco ci si trasforma, ci tira fuori un’attitudine, una grinta che magari nella vita di tutti i giorni è difficile tirar fuori e a volte capita che a stento ci si riconosca”.

Infine, Anna Tatangelo ha detto: “L’artista non si porta a casa e nemmeno si deve pretendere di essere trattati come tali al di fuori di quello che si è bravi a fare”.