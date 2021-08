Tale e quale show, Alba Parietti senza freni “Cosa dovrei …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai sembra essere ufficiale il fatto che la nota showgirl Alba Parietti, sarà la protagonista della nuova edizione di Tale e Quale Show, che sarà condotta ancora una volta dal famoso conduttore toscano Carlo Conti. Già è da diverse settimane che si parla di questa nuova edizione del programma di Rai Uno, tra l’altro molto amato dal pubblico italiano.

Tale e quale show 2021-2022, tante novità per questa nuova edizione

È stato proprio Carlo Conti ad annunciare delle novità molto importanti, così come a fare anche alcuni nomi di quelli che sarebbero stati i protagonisti. Adesso, invece sembrerebbe essere ufficiale il fatto che tra i concorrenti ci sia proprio lei, la tanto famosa e amata Alba Parietti. Sono state anche annunciate le novità relative alla giuria, e nello specifico sembra che quest’anno tra i giudici non ci sarà più Vincenzo Salemme. Quest’ultimo sarà sostituito dal noto paroliere siciliano Cristiano Malgioglio. Confermati invece, ancora una volta Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

Alba Parietti conferma la sua partecipazione al programma come concorrente

Alba Parietti, quindi sembra essere pronta per questa nuova avventura e di questo ma anche di tanto altro ne ha voluto parlare nel corso di una intervista che ha rilasciato al settimanale nuovo TV. “Non temo la giuria di Tale e Quale Show. D’altronde ho già affrontato quella di Ballando, di cosa dovrei spaventami?”. Sono state queste le parole dichiarate da Alba, la quale ad ogni modo in tutti questi anni ci ha fatto ben capire quanto sia una donna determinata e soprattutto dal carattere molto forte. In diverse occasioni, la mamma di Francesco Oppini ha fatto ben capire di non avere paura di niente e di nessuno. “Vorrei interpretare degli uomini e spero di riservare delle sorprese al pubblico”. Queste ancora le parole riferite da Alba nel corso dell’intervista, raccontando di essere già al lavoro con la redazione e con la produzione per cercare di capire quali possano essere i personaggi da interpretare sul palco di Tale e Quale Show.

Le parole della showgirl sul figlio Francesco Oppini

Poi sembra che, sempre nel corso dell’intervista, la nota showgirl abbia voluto esprimere anche qualche parola di apprezzamento nei confronti di Carlo Conti dicendo che lavorare con lui è sempre un grande piacere. Non poteva terminare l’intervista non parlando del figlio Francesco Oppini, del quale sembra essere perdutamente innamorata. Di lui sappiamo che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello vip e la sua mamma nel corso dell’intervista ha confessato di essere stata proprio lei a spingerlo a partecipare al reality di Canale 5.