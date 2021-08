Barbara D’Urso perde trasmissioni e Dagospia lancia una bomba “I suoi …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ da diverse settimane che si parla di Barbara D’Urso e del fatto che quest’ultima la prossima stagione televisiva sarà sicuramente meno presente rispetto agli anni passati. Si è detto Infatti, che da settembre la conduttrice napoletana sarebbe tornata in TV alla conduzione soltanto di un programma, ovvero Pomeriggio 5. Si era anche detto quindi che a partire da settembre non sarebbero più andati in onda Domenica live e Live non è la d’Urso. Effettivamente queste notizie sono state confermate e questo vorrà dire soltanto una cosa, ovvero che Barbara D’Urso sarà presente la prossima stagione ma è stata sicuramente ridimensionata la sua presenza.

Barbara D’Urso, la conduttrice napoletana ridimensionata per la prossima stagione

La conduttrice 63enne resterà soltanto al timone di Pomeriggio 5, il programma che va in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Ma ci sarebbe anche un’altra novità relativa a questo programma ovvero che le puntate saranno ridimensionate. Pomeriggio 5 quindi andrà sempre in onda ogni pomeriggio, ma le puntate dureranno meno e verranno affrontate perlopiù le tematiche relative alla cronaca e all’attualità. Insomma, sembra che l’azienda abbia effettuato una scelta piuttosto importante, ovvero eliminare o quantomeno cercare di eliminare tutta quella televisione trash che è andata in onda in questi anni e che è stata parecchio criticata.

La scelta di Piersilvio Berlusconi, niente tv trash

Piersilvio Berlusconi sembra essere stato piuttosto chiaro quest’anno e la sua intenzione è quella di fare una televisione più tranquilla possibile e soprattutto eliminare gran parte del salotto trash tipico dei salotti di Barbara D’Urso. Ad essere maggiormente preoccupati di queste novità sono i tanti influencer e opinionisti dei salotti di Barbara D’Urso che in tutti questi anni hanno sicuramente trovato terreno fertile nelle trasmissioni di Barbara. Tra tutti ce ne sarebbe uno che secondo quanto riportato da Dagospia sarebbe piuttosto preoccupato di questa situazione. “E’ depresso, non parla d’altro“, questo nello specifico quanto dichiarato dagli amici di questo noto personaggio che in questi anni è stato uno dei protagonisti assoluti dei programmi di Barbara D’Urso. Non si sa però chi sia questo personaggio ma di certo saranno in tanti a piangere le conseguenze del ridimensionamento di Barbara D’Urso.

Nessuna preoccupazione per la D’Urso, la conduttrice fa una promessa ai suoi fan

Intanto Barbara D’Urso non sembra essere affatto preoccupata di queste novità e pare che nel corso di un’intervista abbia detto di essere piuttosto positiva. Inoltre, sembrerebbe che la conduttrice napoletana abbia sottolineato e soprattutto assicurato ai suoi fan che molto presto tornerà in prima serata.