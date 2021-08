Simona Branchetti diretta: “Federica Panicucci non l’ho sentita perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Branchetti ha preso il posto di Federica Panicucci e Francesco Vecchi a Mattino 5 e il programma, Morning News, sta andando benissimo.

Mediaset non si è perciò pentita di aver voluto continuare con la versione estiva di Mattino 5, appunto Morning News che , invece, fino all’anno scorso veniva sospeso per la pausa estiva.

Al timone la bravissima conduttrice Simona Branchetti che, dopo 14 anni di conduzione del Tg5, si è buttata, con tanto entusiasmo, in questa nuovissima esperienza occupando il posto che durante l’inverno è stato di Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Simona Branchetti rivela di non aver sentito i conduttori di Mattino 5

Simona Branchetti ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv in occasione della quale ha rivelato di non aver sentito né Federica Panicucci né Francesco Vecchi e ha spiegato il motivo: “Ho preso il testimone forse immeritatamente. Non ho avuto modo di sentirli, ma perché sono in vacanza”.

Su Morning news, che sta facendo ottimi ascolti ha detto: “Da me non si fanno chiacchiere ma si parla dell’Italia che riparte”.

Simona ha raccontato che per lei questa conduzione è « … una opportunità che ho voluto cogliere al volo per far conoscere anche la mia personalità. “Morning News” è un contenitore di due ore in cui passiamo da temi politici alla cronaca fino ad argomenti più leggeri».

E poi ha raccontato come ha vissuto la prima puntata: « … con ansia e adrenalina. Il primo giorno ho indossato la mia solita camicia portafortuna, che tiro fuori per le grandi occasioni della mia vita. E questa era una di quelle! L’ho comprata dieci anni fa e da subito le cose mi sono andate bene”.

Simona Branchetti e la sua vita privata

Simona Branchetti non viene fuori da un periodo molto facile, infatti, ha dichiarato: “Sono reduce da una brutta esperienza”.

La Branchetti da poco che si è separata dal marito, l’avvocato Carlo Longari e di questa dolorosissima separazione ha detto: “È stata una separazione drammatica che mi ha fatto soffrire moltissimo. Ero convinta di aver trovato l’uomo con cui avrei vissuto per sempre, lo avrei voluto, e invece non è andata così. Perderlo è stata una ferita mortale”.

Simona Branchetti aveva conosciuto il marito nel 2016, nel 2017 si era sposata e ha divorziato tra il 2019 e il 2020. Dopo la separazione la Branchetti si è molto appoggiata al suo ex marito, Federico Quaranta, molto famosi come speaker radiofonico e conduttore televisivo. Con Quaranta la Branchetti è stata sposata dal 2008 al 2013 e, anche se poi il loro matrimonio è finito, Simona e Federico Quaranta sono rimasti molto amici e lei ha un ottimo rapporto anche con la compagna dell’ex marito, Giorgia ed è anche tanto affezionata alla loro bambina, Petra.