Aurora Ramazzotti e Sara Daniele “siamo sorelle”, il gossip “hanno litigato” e loro sui social svelano che …

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti e Sara Daniele sono amiche per la pelle da circa 12 anni e proprio qualche giorno fa hanno rilasciato un’intervista al Corriere della Sera a proposito del legame che c’è tra di loro.

Sara Daniele parla del legame che c’è tra lei e Aurora Ramazzotti

Sara Daniele ha rilasciato un’intervista al Corriere della sera e di lei e della sua amica del cuore ha detto: “È un’anima pura, è più di un’anima gemella: ci siamo scelte come sorelle”.

E poi: “Nel periodo più difficile della mia è riuscita a scavalcare un muro impenetrabile e di questo le sarò sempre riconoscente: Aurora non mi chiedeva semplicemente come stavo, lei stava male con me”.

Sara si riferisce a quando è morto il padre, il grandissimo Pino Daniele nel 2015.

E Aurora Ramazzotti spiega: “Ho pensato di doverla proteggere … È stata dura per lei: doppio funerale, tutti che volevano vedere, toccare, dare l’ultimo saluto al suo papà”.

Poi le due ragazze hanno spiegato come è nata la loro amicizia: “Erano i tempi in cui impazzava Facebook e proliferavano i fake… Un giorno sono al telefono con la mia amica Leonetta Fendi e mi dice che lì con lei c’è Sara Daniele che vuole salutarmi. Confesso che non avevo associato il nome al padre… Me la passa e lei entusiasta dice: ‘Ciao Auri! Come stai?’, come se ci conoscessimo benissimo. Viene fuori che per mesi aveva chattato con un mio profilo falso”.

Aurora di Sara dice: “Quando vuole bene a una persona è una certezza”.

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele hanno litigato

Qualche giorno fa è venuta fuori la notizia che Aurora Ramazzotti e Sara Daniele avessero litigato e che la lite fosse molto seria.

A lanciare il gossip è stato Chi Magazine che, nella rubrica Chicche di Gossip, ha raccontato che le due avessero seriamente litigato.

E’ intervenuta Sara che sui social ha scritto: “Io e Aurora siamo amiche anche senza mostrarlo sui social. Del litigio con Sarah con l’H non ne so niente purtroppo”.

Sara ha scritto così perché il giornale che riportava la notizia del litigio aveva scritto il suo nome con l’h.

Poi anche Aurora Ramazzotti ha voluto dire la sua e ha scritto: “Allego selfie brutti per rassicurarvi che non è volato nessuno straccio. O almeno credo. Sara, siamo amiche, giusto? Rispondi in privato”. E la Daniele: “Ma a questo punto la domanda è: dovremmo non essere amiche? Dobbiamo litigare? Ti aspetto sul ring”.