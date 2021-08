Vittorio Sgarbi una furia contro Ermal Meta che gli risponde a tono “hai bisogno di … ”

0 SHARES Condividi Tweet

Vittorio Sgarbi contro Fedez non è una novità ma, dopo lo scontro su Salmo, Sgarbi nei suoi confronti è stato ancora più velenoso, infatti ha postato una sua foto e ha aggiunto un video tutto da ridere.

Vittorio Sgarbi pubblica una foto di Fedez e lo paragona a Brigitte Nielsen

Vittorio Sgarbi ha ridicolizzato Fedez pubblicando uno scatto del cantante e scrivendo la seguente didascalia: “Quanto invidio Brigitte Nielsen: non invecchia mai…”.

Questo paragone perché Fedez, in quello scatto, ha i capelli biondo platino e un taglio che ricorda molto quello della Nielsen.

Invece, a proposito del concerto di Salmo a Olbia, il critico d’arte ha detto: “La differenza tra il falso Fedez e l’autentico Salmo è nel riconoscere la realtà. Ci sono state malattie, il pericolo non è solo il covid, e le persone si muovono e vivono in vacanza lo stesso”.

E poi gli aveva dato dell’ipocrita lanciando, nello stesso tempo una frecciata la veleno contro Ermal Meta.

Vittorio Sgarbi contro Ermal Meta

Vittorio Sgarbi si è scagliato contro Ermal Meta

definendolo “Un bravo albanese” e dicendo così: “A quanto pare non sono un artista perché rispetto le regole”. E poi: “Improvvisamente è diventato italiano e dice che rispetta le regole. Le regole messe da chi? Da quali teste di ca**o?“; e, ancora: «per vedere come sono indicate le regole».

Vittorio Sgarbi ha fatto un video contro Fedez e Ermal Meta e ha detto: «Non è che siamo in diverse parti del mondo, l’Albania è dietro l’angolo, come la Puglia. O tutto il mondo ha un’unica misura, oppure la Spagna che ha ritenuto illegittimo e incostituzionale il Green pass cos’è, eh caro Ermal?».

Vittorio Sgarbi ha spiegato che l’Albania «vive in totale libertà con tutti i rischi che si corrono per tutte le malattie», invece Ermal Meta è «diventato improvvisamente italiano dice di rispettare le regole… ma le regole messe da chi, da quali teste di ca**o e sulla base di che cosa?».

E, ancora: «Ad agosto il centro di Olbia è affollato come il centro di Riccione dove ha cantato Shiva, ti è chiaro Fedez? bugiardo, fasullo, ipocrita». Ermal Meta ha risposto a Vittorio Sgarbi e in modo molto pacato ma decisamente per prenderlo in giro con eleganza e ha scritto così sui social in risposta a quel video: «Vittorio! Hai bisogno di qualcosa? Basta chiedere”.