Grande Fratello Vip, per Alfonso Signorini Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non sono …

Tra poche settimane inizierà una nuova edizione del reality di Canale 5 più amato di sempre. Stiamo parlando del Grande Fratello vip che anche quest’anno sarà condotto da Alfonso Signorini. Sappiamo bene che questa nuova edizione sarà diversa rispetto alla precedente, perché sostanzialmente a cambiare sono in primis gli opinionisti. È stato lo stesso Alfonso Signorini già nei giorni scorsi ad annunciare alcune novità relative proprio a questa edizione del Grande Fratello vip 2021. Ma quali sono le novità più importanti?

Grande Fratello Vip, tante novità per questa nuova edizione del reality

È stato attraverso il profilo Instagram che la produzione del reality ha già lanciato le prime novità assolute. In primis il fatto che il Grande Fratello vip inizierà proprio nei primi giorni di settembre. Non ci sono quindi più dubbi, il reality più amato di sempre sta per tornare.

Nuovi opinionisti, via Pupo ed Antonella Elia

Sono state di conseguenza annunciate alcune novità come a cominciare dal fatto che non si saranno più Pupo ed Antonella Elia come opinionisti, ma questi sono stati sostituiti da Adriana Volpe e da Sonia Bruganelli. Per quest’ultima è la prima volta che prende parte ad un programma televisivo, visto che fino ad oggi ha lavorato dietro le quinte. Al fianco di Sonia ci sarà quindi l’ex gieffina, ovvero la conduttrice che ha preso parte proprio ad una delle ultime edizioni del reality.

L’indiscrezione svelata da Andrea Palazzo

Ma non è tutto qui, visto che ci sarebbe anche una novità che in realtà è stata svelata da Andrea Palazzo il capo progetto della trasmissione che praticamente lavora per questo reality da sempre. “Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente “fuori dal coro” che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Andrea Palazzo nel corso di una intervista che ha rilasciato proprio al settimanale Chi in edicola nella giornata di ieri mercoledì 18 agosto. Potrebbe questa essere una novità che potrebbe fare soltanto bene al reality, ovvero un asso nella manica del conduttore.