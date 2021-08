Bianca Guaccero e Nicola Ventola, lei sui social a sorpresa svela “noi siamo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da diversi giorni ormai si vocifera su una possibile relazione tra Bianca Guaccero e Nicola Ventola. In realtà ormai è già da diversi mesi che queste voci sono sempre più costanti. In realtà i due sono stati già insieme per diverso tempo, poi pare che la loro relazione si sia interrotta. Adesso, però si parlerebbe di un ritorno di fiamma tra i due. Ma cosa c’è di vero in questa notizia?

Bianca Guaccero e Nicola Ventola, è di nuovo amore?

Sembrerebbe che a confermare in qualche modo questa storia o comunque a fare dubitare siano stati proprio i diretti interessati. Ultimamente infatti la conduttrice di Detto Fatto ed il suo ex fidanzato si sono scambiati delle battute molto simpatiche, ma anche qualche frecciatina sui vari social network. Questo loro atteggiamento ha portato a dubitare effettivamente sulla natura della loro relazione. Potrebbe anche essere che semplicemente i due sono rimasti in buoni rapporti e di conseguenza si comportano anche sui social network come due ottimi amici. Potrebbe però anche essere che i due hanno deciso di riprovarci.

La conduttrice toglie ogni dubbio e svela la natura del rapporto con l’ex calciatore

A togliere ogni tipo di dubbio c’ha pensato però proprio lei, Bianca, la quale dopo tanti rumors e indiscrezioni sul suo profilo Instagram ha voluto definire il rapporto o meglio la natura del rapporto che la lega all’ ex calciatore. Qualcuno pare che gli abbia scritto che sono una bellissima coppia. “Grazie in effetti sì! Siamo proprio una bellissima coppia di amici!” . Questa la risposta della conduttrice che ha in questo modo tolto ogni tipo di dubbio al riguardo, confermando che non c’è stato alcun tipo di ritorno di fiamma e che sono soltanto amici. Ebbene, la conduttrice di Detto Fatto ed anche l’ex calciatore pare che dopo la fine della loro storia d’amore abbiano deciso di continuare ad avere un bellissimo rapporto, trascorrendo anche qualche giorno di vacanza insieme. “A dimostrazione che tra ex si può restare amici e volersi molto bene.” Questo ancora quanto aggiunto dalla nota conduttrice.

In passato tanto amore, oggi solo amicizia

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, Bianca e Nicola hanno avuto una storia ormai diversi anni fa, quando erano entrambi molto giovani. Lei all’epoca aveva appena iniziato la sua carriera da attrice e Nicola invece quella di calciatore. Poi la loro storia d’amore sarebbe finita e le loro strade per diverso tempo si sono divise. Entrambi si sono sposati con altre persone e hanno avuto dei figli ed entrambi poi si sono separati.