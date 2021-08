Maria De Filippi, la regina di Canale 5 si lascia andare ad una confessione “Rifarei tutto tranne …”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Maria De Filippi per essere una nota conduttrice italiana, la quale è stata per diversi anni al timone di alcune trasmissioni di grande successo. In realtà la moglie di Maurizio Costanzo continua ad essere la conduttrice di diverse trasmissioni che vanno in onda su Canale 5. Stiamo ovviamente parlando di Amici di Maria De Filippi, ma anche Uomini e Donne e C’è posta per te.

Maria De Filippi, la regina di Canale 5 e la confessione inaspettata

È considerata la regina di Canale 5 e sembrerebbe che siano davvero tantissimi i telespettatori che la amano e la acclamano giorno dopo giorno, seguendo con costanza i suoi programmi. Proprio tra poche settimane Maria tornerà in televisione con il programma Uomini e Donne che inizierà intorno alla metà di settembre. Poi sarà la volta di Amici ed a gennaio tornerà una nuova edizione di C’è posta per te. Prima di iniziare però questa nuova stagione televisiva Maria sembra aver rilasciato una intervista molto importante nel corso della quale ha fatto una confessione inaspettata. Pare che la conduttrice abbia fatto una sorta di bilancio della sua vita e della sua carriera.

“Rifarei tutto”, la moglie di Maurizio Costanzo pronta a festeggiare 60 anni

“Rifarei tutto, ma forse lo farei con più libertà, senza tanti paletti che la vita impone”. Questo quanto dichiarato dalla regina di Canale 5, la quale si accinge a festeggiare i suoi 60 anni tra pochi mesi ed esattamente il 5 dicembre. “Grande bluff dire che la vita inizia a 60 anni e il perché è semplice: non può durarne altri sessanta”. Questo ancora quanto dichiarato da Maria, la quale però sembrerebbe aver anticipato che per festeggiare questo traguardo così importante, non farà nulla di eclatante.

La confessione sul figlio Gabriele

Poi pare che nel corso dell’intervista la nota conduttrice non abbia perso occasione nel fare anche una confessione sul figlio Gabriele. “Quando c’è bisogno sgrido mio figlio Gabriele” , questo nello specifico quanto dichiarato da Maria De Filippi nel corso di un’intervista rilasciata al nostro settimanale Di Più, aggiungendo anche “e mi ricordo che gli scade l’assicurazione dell’auto e gliela pago per non lasciarlo scoperto”. Maria ha sempre dichiarato di essere una persona alquanto precisa e attenta nei confronti degli altri e delle persone alle quali tiene di più. Sul marito, sembra aver detto di averlo anche obbligato a fare la dieta, ovviamente per il suo bene.