Maurizio Costanzo senza mezzi termini su sè stesso “Prima ero io che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo è un noto conduttore televisivo, ma soprattutto un noto giornalista, il quale in tutta la sua carriera ha ottenuto grandi premi e soprattutto riconoscimenti. Di lui sappiamo anche che è davvero instancabile e che non si ferma mai di lavorare. Ne è una testimonianza il fatto che a partire dal prossimo 23 agosto, il giornalista sarà il protagonista di una nuova avventura insieme a Pino Strabioli. Ma di cosa si tratta? Facciamo un po’ di chiarezza.

Maurizio Costanzo inarrestabile, pronto per una nuova avventura

Ebbene sì, sembra proprio che Maurizio Costanzo non si fermi mai e cerchi sempre in tutti i modi di tenere il passo. Ne è una testimonianza il fatto che nonostante ci troviamo in piena estate, Maurizio è già pronto a partire dal prossimo 23 agosto con una nuova avventura. Si tratta nello specifico di uno show che porterà avanti insieme a Pino Strabioli e sarà diviso in quattro puntate. Sostanzialmente, nel corso delle stesse il noto Maurizio Costanzo ripercorrerà le vite di 4 personaggi televisivi che hanno costruito e fatto la storia dello spettacolo italiano.

Nuovo progetto lavorativo insieme a Pino Strabioli

Nello specifico, si ripercorreranno le vite di Paolo Villaggio, Mastroianni, Bene e Vaime. Ad ogni modo è stato lo stesso Maurizio Costanzo a rilasciare una intervista a Tv sorrisi e canzoni parlando proprio di questo nuovo progetto. “La curiosità è la mia qualità principale. Agli inizi ero io che cercavo i lavori, poi si sono abituati e sono venuti loro da me. Ho intervistato 55mila persone al Maurizio Costanzo Show e ho imparato che ogni persona è diversa dalle altre”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Maurizio Costanzo.

Io li conoscevo bene, quattro puntate su Rai 3

Il programma in questione si intitola Io li conoscevo bene e sembra essere proprio nato da un’idea di Maurizio Costanzo soltanto allo scopo di portare alla luce le storie dei personaggi italiani che sicuramente hanno avuto un grande successo. “Può essere molto difficile, Vaime era uno dei miei più cari amici. Posso dire di aver conosciuto bene Villaggio e abbastanza bene Mastroianni, non altrettanto invece Bene”. Queste ancora le sue parole, rivelate dal giornalista nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale. Il programma in questione andrà in onda su Rai Tre in quattro serate, dove appunto si parlerà dei 4 personaggi del mondo dello spettacolo.