Grande Fratello Vip, volano stracci tra Raz Degan e Alfonso Signorini, interviene Cristina Plevani che dice “fa bene a …”

È ancora botta e risposta tra Raz Degan e il Grande Fratello vip. Nei giorni scorsi o meglio nelle scorse settimane si era vociferato che il noto ex modello israeliano fosse pronto ad entrare nella casa più spiata d’Italia.

Grande fratello vip, Raz Degan prossimo concorrente?

Dopo il susseguirsi di diverse notizie al riguardo, pare che sia intervenuto lo stesso Raz, smentendo ogni tipo di accordo con la produzione del reality. Tra l’altro nello smentire la sua partecipazione al Grande Fratello vip sembra che lo stesso abbia utilizzato dei toni piuttosto duri, definendo quindi la trasmissione di Mediaset così come tutti i suoi partecipanti “spazzatura“. Una reazione davvero piuttosto dura quindi quella di Raz Degan che però sembra aver trovato appoggio in una vecchia conoscenza del reality. Stiamo parlando di Cristina Plevani, l’ex vincitrice del Grande Fratello 1, ovvero la prima edizione del reality. Quest’ultima pare che in queste ultime ore abbia deciso di appoggiare Raz Degan. Ma per quale motivo? E cosa è accaduto nello specifico?

L’ex modello israeliano smentisce ogni forma di contatto

Da una parte quindi l’ex modello israeliano ha smentito ogni tipo di accordo e di trattativa con la produzione del Grande Fratello Vip, ma questi giorni Davide Maggio ha sostenuto tutto il contrario. Ebbene, secondo il sito davidemaggio.it, l’ex fidanzato di Paola Barale sarebbe stato in trattativa con il Grande Fratello vip, ma avrebbe chiesto un cachet piuttosto importante ovvero circa 500 mila euro per almeno 30 giorni di permanenza all’interno della casa. Anche in questo caso però, Raz Degan avrebbe replicato sostenendo che si trattava ancora una volta di una fake news.

La verità di Alfonso Signorini

Tra le due parti ci sarebbe stato un botta e risposta piuttosto duro, tanto che ad un certo punto è intervenuto lo stesso Signorini. “Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il ‘signor’ Degan a Mediaset”. Queste le parole di Alfonso Signorini che come tutti sappiamo è il conduttore ancora una volta della nuova edizione del Grande Fratello vip.

Cristina Plevani scende in difesa di Raz

In questa vicenda però sembrerebbe essersi inserita anche lei Cristina Plevani che però a sorpresa si è schierata proprio dalla parte di Raz Degan. “Oggi non si entra in quella Casa per fare un’esperienza. È finito da un po’ quel tempo. Oggi entra chi ha bisogno di visibilità e monetizzare (se non subito almeno quando esce, coi social). Fai bene ad andare a pescare”. Questo quanto dichiarato dalla Plevani. Ma come stanno davvero le cose? Davvero Raz Degan avrebbe chiesto una cifra così esosa? Una cosa però sembra essere certa, ovvero il fatto che Raz non farà parte del cast della nuova edizione del reality.