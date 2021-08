Beppe Convertini senza freni su Valeria Marini “Noi due …”

0 SHARES Condividi Tweet

Beppe Convertini lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore televisivo, che in questa estate 2021 sembra essere stato protagonista in televisione . Sappiamo tutti che proprio dallo scorso mese di luglio Beppe insieme ad Anna Falchi sono i conduttori del programma intitolato Uno weekend, che ha avuto tra l’altro un successo strepitoso.

Beppe Convertini, un’estate all’insegna del grande lavoro e del grande successo

Ma non finisce qui visto che per Beppe Convertini quest’estate 2021 sembra essere all’insegna dell’impegno e del lavoro, ma anche del grande successo. In questi giorni infatti è iniziata per il conduttore in questione una nuova avventura, ovvero la conduzione di un programma intitolato Azzurro-Storie di mare. Di questo e di tanto altro Beppe Convertini ne ha parlato proprio nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Ora e pare che nel corso di questa chiacchierata abbia citato anche una nota showgirl italiana. Stiamo parlando di Valeria Marini, svelando quei cosi un retroscena piuttosto inedito.

Il retroscena del conduttore su Valeria Marini ed il loro primo incontro

Il programma in questione sarebbe davvero una grande novità e nello specifico si tratta di un format che ha uno scopo ben preciso, far conoscere le bellezze nostrane a tutti gli abitanti dell’Italia. È stato proprio durante la tappa fatta in Sardegna che Beppe Convertini ha inevitabilmente coinvolto anche Valeria Marini. “Il conduttore ha così voluto raccontare un retroscena relativo proprio al primo incontro tra il conduttore e la nota showgirl. Con Valeria è stato amore a prima vista, la definirei stellare. Lei è così energica, intelligente e poi ci capiamo al volo, basta guardarci negli occhi”. Queste le parole del conduttore.

Azzurro-Storie di Mare, il nuovo programma di Beppe che sta avendo un successo strepitoso

Beppe in questa estate 2021 sta ottenendo quindi un grande successo, grazie alle trasmissioni da lui condotte. Ha lavorato al fianco di Anna Falchi e adesso invece si sta cimentando in questa nuova avventura con il programma Azzurro-Storie di mare. “Il programma è un viaggio alla scoperta del mare come contenitore di vita per comprendere i delicati meccanismi del più grande serbatoio di biodiversità del pianeta. Siamo in viaggio alla ricerca delle più belle coste italiane”. Questo ancora quanto dichiarato dal conduttore, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Ora. Insomma, un’estate che sicuramente il conduttore ricorderà molto volentieri.