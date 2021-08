Elena Santarelli compie 40 anni e il marito Bernardo Corradi sui social “Ti ho conosciuto che eri una ragazzina e ora ….”

0 SHARES Condividi Tweet

Elena Santarelli nei giorni scorsi ha raggiunto un traguardo non indifferente, avendo compiuto ben 40 anni. E’ nata il 18 agosto 1981 e di conseguenza ha festeggiato questo giorno così tanto importante insieme alla sua famiglia e alle persone a lei più care. Da sempre è stata molto riservata sulla sua vita, ma pare che in questa occasione abbia voluto fare una eccezione e condividere con tutti i suoi follower alcuni momenti del suo compleanno.

Elena Santarelli compie 40 anni e festeggia in Sardegna

Elena Santarelli ha trascorso il giorno del tuo compleanno in Sardegna festeggiando con una torta tiramisù e ha indossato per l’occasione un vestito molto colorato. Questo è quello che la nota Elena Santarelli ha condiviso su Instagram, con tanto di foto di coppia insieme al marito Bernardo Corradi. Nella didascalia della foto in questione, la showgirl sembra abbia scritto «Esprimi un desiderio». Si tratta nello specifico di una foto di Elena davanti alla sua bellissima torta, mentre è intenta a soffiare sulle candeline. Tanti, tantissimi sono stati i messaggi di auguri arrivati sotto al post, non soltanto da parte di amici e parenti, ma anche da parte dei suoi tantissimi follower.

Il dolcissimo e romanticissimo messaggio di auguri del marito Bernardo Corradi

Tra tutti però non è mancato il messaggio del marito Bernardo Corradi che dà sempre è stato piuttosto riservato e non si è mai lasciato andare a delle dichiarazioni in pubblico. Questa volta però, visto l’evento così tanto importante si è lasciato andare ed ha scritto alla sua compagna da oltre 15 anni un messaggio piuttosto romantico. “Ti ho conosciuto che eri una ragazzina bellissima. Adesso, al mio fianco ho una Donna matura, forte e sensibile allo stesso tempo, la cui bellezza sembra aver ingannato il tempo. Auguri amore mio, ti amo». Queste le parole scritte dall’ex calciatore per la sua compagna di vita da ormai tanti anni.

Outfit pazzeschi, la showgirl ammalia i follower

Nei giorni scorsi sembra che la nota showgirl abbia anche catturato l’attenzione dei suoi follower per i suoi outfit piuttosto particolari. Nello specifico ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con addosso un vestito leopardato molto aderente e slip dress, ma anche tanto sensuale. Elena è una donna bellissima e di certo qualsiasi cosa indossa non fa che esaltare il suo fisico davvero perfetto, ma questa volta i suoi follower sembra abbiano tanto apprezzato.