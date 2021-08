Luca Argentero, Cristina e la figlia in vacanza e lui dice “questi sono attimi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Luca Argentero per essere un noto attore italiano, uno tra i più amati e tra i più importanti della cinematografia nazionale. In questi ultimi mesi è stato parecchio al centro del gossip per il suo matrimonio con Cristina Marino, nozze che sembrano essere arrivate a sorpresa. Nessuno infatti pare fosse a conoscenza del fatto che l’attore stesse per sposare la sua compagna e la madre di sua figlia. Per questo motivo quando sono apparse le fotografie delle loro nozze, in molti sono rimasti senza parole.

Luca e Cristina, il noto attore italiano in vacanza insieme alla moglie

Luca e Cristina sono molto innamorati e questo è visibile ad occhio nudo. Adesso la coppia si trova in vacanza e pare che quest’anno abbiano scelto la Puglia e nello specifico Gallipoli. Questo almeno è quanto riportato dal noto settimanale Nuovo TV secondo cui Luca e Cristina starebbero trascorrendo le loro vacanze proprio in questi luoghi che tra l’altro sono anche quelli in cui la Marino è nata e cresciuta. Con loro ovviamente non poteva mancare la piccola Nina speranza, la figlia che Luca e Cristina hanno avuto circa un anno fa.

La decisione della coppia riguardo la figlia Nina Speranza

Entrambi hanno postato molte fotografie ed Instagram Stories, ma non hanno mai mostrato il volto della loro piccola. Questa sarebbe una scelta che la coppia ha preso nel momento in cui è nata Nina Speranza, decisione che continuano ancora oggi ad onorare e rispettare a distanza di circa un anno dalla nascita della piccola. “Non amo mostrare Nina sul web, per me è troppo preziosa”. Questo nello specifico quanto dichiarato nel corso di un’intervista dalla stessa Cristina Marino. I due quindi si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza e di relax in Puglia, visto che tra poche settimane Luca Argentero dovrà tornare sul set.

L’attore pronto a tornare sul set di Doc-Nelle tue mani 2

Luca, infatti ha già preso parte alle riprese di Doc nelle tue mani 2, ma adesso tutti i protagonisti di questa serie televisiva molto amata, sembrano essere andati tutti in vacanza per questo mese di agosto. Ovviamente Luca non poteva non trascorrere questi giorni lontano dal set insieme alla propria famiglia, nell’attesa quindi di ritornare al lavoro. “Attimi di straordinaria felicità”, così li definisce Luca questi momenti che sta trascorrendo con la sua famiglia.