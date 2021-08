Achille Lauro, posta foto ed è al settimo cielo perchè …

0 SHARES Condividi Tweet

È tempo di vacanze un po’ per tutti, ma è tempo anche di tornare al lavoro per qualcuno. Uno di questi è proprio il noto cantante Achille Lauro, il quale sembra essere tornato dalle sue vacanze. Stando a quanto riferito anche dallo stesso Achille, sembrerebbe che abbia trascorso dei mesi estivi davvero molto rilassanti e soprattutto all’insegna del successo. Ricordiamo che proprio all’inizio di questa estate 2021, Achille insieme a Fedez e ad Orietta Berti ha presentato un brano che è diventato un vero e proprio tormentone estivo. Stiamo parlando del brano Mille che ha ottenuto davvero un successo strepitoso.

Achille Lauro, grande successo con il brano Mille e vacanze al sud Italia

Oltre a questo grande momento dal punto di vista professionale, Achille Lauro però si è anche goduto la sua vacanza che pare abbia trascorso in alcune località turistiche del sud Italia. Il cantante ha comunque documentato la sua vacanza e lo ha fatto attraverso un video, dove tra l’altro compare per la prima volta anche “la rossa” che pare sia proprio quella che gli ha rubato il cuore.

Foto in aeroporto e ritorno dalla sua “ROSSA”

In queste ore il noto artista, che ha avuto un successo strepitoso in questi ultimi anni, ha pubblicato una fotografia che immortala proprio il suo rientro dalle vacanze. In questa foto, Achille si trova in aeroporto ed ha voluto condividere questo momento con i suoi follower, lanciando anche un messaggio ovvero quello di essere pronto a tornare a fare il suo lavoro, ovvero musica. Pare che una volta arrivato a casa, abbia avuto soltanto un pensiero ovvero quello di andare a riprendere la sua amata macchina “la Rossa“. Ebbene si, forse non tutti sanno che il noto cantante ha una Ferrari, e più nello specifico una prestigiosissima 488GTB che ha pagato 200 mila euro.

Una Ferrari da 200 mila euro nel video “Latte+”

L’artista ha così pubblicato una Instagram Stories dove lo si vede a bordo proprio della sua auto ed a non passare inosservato è sicuramente il simbolo del Cavallino. “Welcome Back“, ha scritto Achille, ovviamente molto felice di essere tornato in possesso della sua bellissima auto. In realtà non è la prima volta che quest’auto compare in pubblico e sui social, visto che Achille l’aveva inserita anche in un video che ha pubblicato durante le sue vacanze. Si tratta proprio del docufilm, che di fatto poi è anche il video ufficiale del brano presentato in questi ultimi mesi e intitolato Latte+.