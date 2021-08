Andrea Delogu parla a ruota libera della sua vita professionale ma della fine del suo matrimonio …

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Delogu è una nota conduttrice italiana la quale è stata al timone di trasmissioni molto importanti. Per chi non lo sapesse, la nota conduttrice da diversi anni ormai sta insieme a Francesco Montanari e la loro sembra essere una delle coppie più importanti e anche più stabili del mondo dello spettacolo. Almeno così sembrava, visto che in questi mesi purtroppo sembra che la loro storia sia finita. Il noto attore e la conduttrice si sono detti addio, proprio in questi mesi, ma fino ad oggi hanno voluto comunque mantenere il massimo riserbo su questa notizia. In queste settimane, infatti non hanno mai rilasciato alcuna dichiarazione nonostante comunque sì fosse vociferato sul fatto che i due si fossero lasciati.

Andrea Delogu e Francesco Montanari, è finita la loro storia d’amore

Ebbene, sembra che Andrea Delogu abbia interagito con i suoi follower in questi giorni, ma alla domanda relativa al suo rapporto con Francesco Montanari, la conduttrice sembra che abbia in qualche modo evitato di rispondere. Insomma, sembra che sia Andrea che Francesco Montanari non abbiano assolutamente voglia di parlare della fine della loro storia d’amore. Per chi non lo sapesse, i due dopo essere stati fidanzati ed essere stati insieme per qualche tempo, si sono sposati nel 2016. Si sono poi lasciati nei mesi scorsi però mai dare alcuna spiegazione al riguardo. Non si sa per quale motivo quindi i due si siano effettivamente lasciati dopo diversi anni di matrimonio.

Perché è finita la loro storia? Massimo riserbo

Andrea continua ad essere però molto dedita al suo lavoro e dopo aver condotto lo scorso anno la versione estiva de La vita in diretta, adesso sembra aver annunciato di avere nuovi progetti all’orizzonte. Sempre durante l’interazione con alcuni suoi follower, pare che la conduttrice abbia risposto ad una domanda circa il suo futuro professionale e lavorativo.

Nuovo programma per Andrea e la confessione sulle dipendenze

Alla domanda di un utente che le ha chiesto se si tratterà di un programma tutto suo, la conduttrice ha risposto in questo modo “Si, a novembre su Rai2. Poi fino a che non parte non do nulla per certissimo, ma così dovrebbe essere.” Nel parlare poi con i suoi follower sembra si sia lasciata andare anche ad una confessione dicendo di non essere mai stata una fumatrice. “Mai avuto dipendenze. È molto più raro trovare qualcuno che non fuma che il contrario. Domanda: hai mai baciato una persona non fumatrice? Sai che se fumi nessuno ha mai sentito che sapore ha la tua bocca?” .