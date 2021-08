Temptation Island, Alessandro Autera dopo la fine della storia con Jessica “Io e Carlotta …”

0 SHARES Condividi Tweet

Temptation Island è sicuramente uno dei programmi più amati degli ultimi anni che va in onda rigorosamente ogni estate. Sono tante le coppie che hanno preso parte a questo programma televisivo e che poi hanno avuto anche un seguito nel mondo dello spettacolo. Una di queste è sicuramente quella formata da Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. Come è finita tra loro?

Temptation Island 2021, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera

I due hanno preso parte al programma condotto da Filippo bisciglia, ma purtroppo hanno capito che la loro storia non poteva andare avanti. I due si sono quindi lasciati in seguito alla partecipazione al programma in questione. Sembra che inoltre, Alessandro dopo aver concluso questa esperienza abbia deciso di frequentare la single Carlotta Adacher. Soltanto nelle scorse ore però, sia Alessandro che Carlotta hanno deciso di annunciare a tutti quanti il fatto che la loro frequentazione si fosse interrotta. I due sono stati anche i protagonisti di un vero e proprio scontro che è avvenuto sui social network e sotto gli occhi di tutti.

Dopo la fine della storia con Jessica, Alessandro ha frequentato Carlotta Adacher

Sembrerebbe quindi che Alessandro Autera e la tentatrice nonché single Carlotta, abbiano intrapreso una frequentazione una volta terminata l’esperienza Temptation Island. Ad ogni modo però, sembra proprio che nelle scorse ore Alessandro, il giovane 34enne di origine tedesca, abbia voluto parlare ai suoi follower e lo ha fatto in maniera chiara e schietta. L’ex fidanzato di Jessica Mascheroni avrebbe fatto quindi intendere di non aver mai avuto una relazione con la single. Ad un certo punto però poi, Alessandro avrebbe condiviso un post dove è apparso insieme a Carlotta.

I due stanno insieme o no?

Attraverso questo post, ovviamente ha voluto comunicare il fatto di essere tornato a frequentare la single. “Noi sappiamo quello che siamo”, avrebbe scritto Alessandro. “Noi sappiamo quello che siamo”, ha aggiunto poi l’ex fidanzato, nel rispondere tra l’altro alle critiche. Effettivamente nel momento in cui Alessandro ha condiviso il post sono arrivati tutta una serie di critiche per questa coppia. “Non siete credibili. Se fate tutto ciò per fare follower siete davvero squallidi”. Ha dichiarato ancora Alessandro Autera. Pare che quest’ultimo abbia anche ricevuto una sorta di attacco da parte di Davide Basolo, ma lui non ha comunque avuto alcun timore nel rispondere a tono. “Se dovevo fare i follower non andavo a riprendermi Carlotta”.