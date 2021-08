Alba Parietti una furia sui social “Sono quarant’anni che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alba Parietti la conosciamo tutti per essere una nota showgirl italiana, la quale ha sicuramente in tutti questi anni dimostrato di essere una grande artista, ma anche una grande donna. Essendo un personaggio pubblico, in alcune occasioni è stata però al centro anche di tante critiche e polemiche, ma lei ha sempre dimostrato di sapersi difendere da sola.

Alba Parietti sui social molto seguita, ma anche tanto criticata

Soprattutto in questi ultimi anni sui social network Alba è stata parecchio attiva e presente e per questo motivo oggetto di critiche, soprattutto per il suo aspetto fisico. Ad essere state prese di mira sono state effettivamente le sue foto, ovvero quelle che Alba ha deciso di postare sui social. Dopo aver ricevuto davvero tante critiche per le sue fotografie, adesso però la nota showgirl sembra essere stanca ed ha voluto rispondere a tono a tutti quelli che continuano a criticarla. “Sono quarant’anni che lo spiego”, ha dichiarato Alba. Ma a cosa faceva riferimento la nota showgirl?

Gli ultimi interventi su Instagram oggetto di critiche

Sembrerebbe che proprio in questi ultimi giorni, la Parietti sia stata spesso al centro delle critiche dopo aver fatto un intervento su Diletta Leotta e sulla decisione di quest’ultima di ingaggiare delle donne per il suo compleanno che ha fatto travestire da lampadario. In realtà, il gesto di Diletta Leotta è stato parecchio criticato da molti personaggi del mondo dello spettacolo ed una tra tutti, proprio la stessa Alba che ha mostrato tutto il suo disappunto attraverso i social network. Ma in realtà le critiche principali nei confronti di Alba sono arrivate proprio in queste ultime ore, dopo che quest’ultima ha pubblicato una sua fotografia che la ritrae in un momento pre vacanza pronta a partire per Ibiza.Proprio in questa località Alba ha una casa dove spesso e volentieri l’estate ama trascorrere diversi giorni insieme ai suoi amici più cari.

Selfie prima della partenza, gli haters prendono di mira le sue labbra ma lei risponde così

Così ha postato una immagine di se, ovvero un selfie dove appare con addosso un cappello di paglia sulla testa. “Dai Parietti, quelle labbra sono un po’ troppo!”, ha scritto un utente ed ancora “Più passano gli anni più sembri un pugile“. Questo ancora quanto aggiunto da un altro utente social, ma Alba non si è lasciata intimidire ed ha risposto ai cosiddetti leoni da testiera. Per prima cosa infatti Alba ha voluto sottolineare il fatto che da tantissimi anni, oltre 40 che ha le labbra così di questo volume e di questa dimensione e poi ha anche aggiunto che anche se ad oggi non li farebbe più, però purtroppo non può più far nulla. “Ma rompere meno sempre sulle stesse cose è chiedere troppo?”. Questo quanto ancora dichiarato dalla Parietti rispondendo così ai suoi hater.