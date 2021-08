Carlo Conti pubblica un video ma accade che qualcuno …

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo Carlo Conti per essere un noto conduttore televisivo, uno tra i più amati di sempre della televisione italiana. Sembrerebbe che in questi giorni in attesa di tornare al lavoro Carlo Conti si sia concesso ben tre giorni di vacanza presso l’Isola del Giglio insieme ad uno dei suoi più grandi amici di sempre. Stiamo parlando di Leonardo Pieraccioni.

Carlo Conti in vacanza insieme a Leonardo Pieraccioni

Ebbene sì, Carlo Conti è in attesa di tornare tra poche settimane con il suo programma Tale e Quale Show e si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. Il conduttore ed il suo amico Leonardo Pieraccioni, quest’ultimo un noto regista italiano, sono approdati insieme all’Isola del Giglio insieme ovviamente anche alle loro famiglie a bordo di una nave privata. Hanno così trascorso qualche giorno di vacanza fatto soltanto di mare e di grandi risate. Non è sicuramente la prima volta che entrambi trascorrono intere giornate di vacanza all’insegna del relax.

Isola del Giglio, la meta turistica dei due artisti

È risaputo il fatto che Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti siano amici ormai da tantissimi anni e che insieme hanno trascorso i migliori momenti della loro giovinezza. Adesso, a distanza di tanti anni si stanno godendo qualche giorno di meritato relax e lo hanno fatto all’Isola del Giglio dove pare che abbiano girato a lungo e largo a bordo di una Fiat 500. Stando a quanto riferito, sembra che non siano stati anche parecchio disponibili con i turisti e con i residenti dell’isola, scambiando con loro qualche simpatica battuta. Ovviamente i due hanno anche condiviso sui loro rispettivi profili Social alcuni momenti di questa loro vacanza.

Tanto mare, shopping e cucina del posto per Carlo e Leonardo

Nello specifico Carlo Conti sul suo profilo Instagram sembra aver pubblicato un video che lo mostra proprio all’Isola del Giglio con un bellissimo cielo all’orizzonte. Ad un certo punto però, nel video si vede una misteriosa presenza che molti fan e follower hanno tentato di indovinare chiamandolo però Mister X.“Come rovinare un tramonto …. Indovinate chi è!”, avrebbe scritto Carlo Conti nell’ultimo post, interpellando anche i follower. Ovviamente si trattava soltanto di Leonardo Pieraccioni. Carlo Conti ed il suo amico e compagno di avventura non si sono goduti soltanto il mare, ma anche la cucina dell’isola ed hanno fatto anche tanto shopping nei negozi caratteristici del posto. Insomma, sembra che non si siano proprio lasciati nulla alle spalle.