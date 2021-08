Federica Panicucci fuori di sé, il suo programma inizierà più tardi perché …

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci, alla guida di Mattino 5 da tanti anni, ha sempre avuto molto seguito ed ottimi ascolti e, quando l’amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi ha presentato i palinsesti non c’è stata una grossa sorpresa nel sapere che era stato riconfermato sia il programma che i conduttori, Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Però, poi è accaduto qualcosa e cioè la pausa estiva di mattino 5 è stata riempita da un’altra trasmissione Morning News condotta da Simona Branchetti, storico volto del TG5 che avrebbe dovuto terminare il 3 settembre ma , poiché sta avendo degli ascolti entusiasmanti, la dirigenza ha deciso di farlo ancora continuare a discapito del programma della Panicucci che così dovrà iniziare più tardi e questo a Federica Panicucci non è piacito affatto.

Mattino 5 inizierà dopo la data prevista

Quando “Morning News” ha preso il posto di mattino 5, per il periodo estivo, nessuno si aspettava che avrebbe fatto il boom di ascolti addirittura il 15% di share in media, costando alla rete pochissimo.

Allora, la dirigenza Mediaset ha deciso che il programma della Branchetti sarebbe continuato ancora per due settimane e sarebbe così slittato quello della Panicucci che, avuta la notizia, pare

” … abbia avuto una sorta di mancamento”. Invece, Serena Branchetti, alla notizia al settimo cielo, sui social ha festeggiato scrivendo così: “Eh si… è tutto vero: si va avanti fino al 17 settembre! WoW! #morningnews #machebellasorpresa #nevergiveup #neverstopdreaming

Serena Branchetti parla della sua vita privata

Serena Branchetti ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù Tv in occasione della quale ha parlato della sua vita privata e ha detto di aver sofferto tantissimo a causa della separazione dal marito, l’avvocato Carlo Longari. A questo proposito la Branchetti ha dichiarato: “È stata una separazione drammatica. che mi ha fatto soffrire moltissimo. Ero convinta di aver trovato l’uomo con cui avrei vissuto per sempre, lo avrei voluto, e invece non è andata così. Perderlo è stata una ferita mortale”.

Invece, della conduzione di “Morning News” ha detto: “Ho preso il testimone forse immeritatamente”. E poi ha spiegato di non aver mai sentito i conduttori di Mattino 5, Federica Panicucci e Francesco Vecchi: “Non ho avuto modo di sentirli, ma perché sono in vacanza”.

E poi del programma, con orgoglio, ha detto: “ Da me non si fanno chiacchiere … ma si parla dell’Italia che riparte”.