Salvo Sottile senza freni su Giancarlo Magalli “Lui è un …”

Salvo Sottile condurrà I fatti vostri, la trasmissione che negli ultimi anni è stata condotta da Giancarlo Magalli. Prima di sapere il nome di chi lo avrebbe sostituito Giancarlo Magalli aveva fatto sapere di non essere stato mandato via dalla trasmissione ma, piuttosto, di essere stato lui a decidere di cambiare dopo tanti anni e così dedicarsi ad altre trasmissioni delle quali al momento non si sa ancora nulla.

Salvo Sottile prende il posto di Magalli e parla di lui

Salvo Sottile il giornalista siciliano che già dall’anno scorso aveva un posto all’interno del programma, da quest’anno condurrà in coppia con Anna Falchi “I fatti vostri”.

Sottile ha detto che per lui: «Giancarlo è un mito della tv che ha dato un’impronta precisa a I Fatti Vostri, sostituirlo non è facile per nessuno. Cercheremo, e lui in questo è stato un maestro, di fare una trasmissione che informi e intrattenga, senza perdere lo spirito leggero che la contraddistingue».

E poi ancora: “È un mito, mi ha dato utilissimi consigli” e poi ha anche aggiunto che “A I Fatti Vostri sorriderò di più. Ma senza perdere di vista le notizie”.

Salvo Sottile, che ha 48 anni, ha condotto tantissime trasmissioni, “Prima dell’alba”, “Quarto grado”, “Quinta colonna”, “Mi manda Raitre” “I Fatti Vostri”.

E poi ha anche svelato che ha sentito Magalli: « … È stato sempre stato molto gentile e affettuoso con me. Mi ha spiegato che la difficoltà principali di questa trasmissione è tenere due registri, uno più formale e uno giocherellone. Non perdere autorevolezza quando giochi, ma farti riconoscere dal pubblico quando racconti una storia giornalistica».

Salvo Sottile parla del programma che andrà a condurre “I fatti vostri”

Salvo Sottile, de I fatti vostri ha detto che: « … gli autori Guardì e Giovanna Flora sono riusciti negli anni a intercettare i gusti del pubblico mantenendo intatto il filo della tradizione, ma anche rinnovandosi e creando questo clima molto familiare che cercherò di conservare».

E poi che lui ha intenzione: « … di essere sempre me stesso. Ma con qualche sorriso e un po’ di allegria in più … Cercherò di essere il degno sostituto di Magalli».

E, della collega Anna Falchi, ha detto: « È stata una bellissima sorpresa. Ci siamo conosciuti quest’estate, sono contento di lavorare con lei. È empatica, ironica, intelligente».

Insomma, una nuova sfida per il bravissimo Salvo Sottile che, certamente, troverà il consenso del pubblico.