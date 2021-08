Festival di Sanremo, bomba su Fiorello “C’è chi giura che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si sta già parlando in questi giorni del prossimo Festival di Sanremo 2022, che come tutti sappiamo è stato affidato per la terza volta consecutiva ad Amadeus. Lo scorso anno lo stesso conduttore pare avesse fatto intendere di non essere disponibile ad una terza condizione, ma poi le cose sarebbero cambiate.

Festival di Sanremo 2022, confermata la presenza di Amadeus come conduttore

Non si sa effettivamente per quale motivo Amadeus avesse voluto escludere categoricamente la possibilità di una condizione per l’anno 2022, ma poi l’importante è che il noto conduttore abbia cambiato idea. Questo perché vuoi o non vuoi, Amadeus è sicuramente uno dei conduttori più amati di sempre ed è anche molto seguito. Il fatto che Amadeus abbia accettato la conduzione del prossimo Festival sembra abbia fatto felici tutti i suoi fan e ammiratori. Nonostante le polemiche, soprattutto per la scorsa edizione del festival che si è svolta in piena pandemia da covid-19 con tante difficoltà e limitazioni, il conduttore ha avuto sicuramente un successo strepitoso.

Che ne sarà di Fiorello? Sarà per il terzo anno al fianco di Amadeus?

Ad ogni modo, se da una parte è stata confermata la presenza di Amadeus cosa ne sarà invece di Fiorello, il noto showman siciliano che è stato al suo fianco in questi ultimi due anni? Non è ancora data per certa infatti la presenza del collega e amico di Fiorello e di questo pare che ne abbia parlato l’autore televisivo e giornalista Giancarlo De Andreis. Quest’ultimo avrebbe scritto un trafiletto nel settimanale Di Più tv dove cura una rubrica chiamata la TV vista da internet.

Il punto di vista di Giancarlo De Andreis

Il titolo di questo trafiletto sembra essere “Aspettando Fiorello”. “Ci sarà anche Fiorello a Sanremo 2022?”, questo ancora quanto scritto da De Andreis nella sua rubrica il quale sembra aver anche aggiunto che secondo il suo modesto punto di vista, alla fine Fiorello cederà al suo tanto amico Fiorello. “C’è chi giura che, dopo un po’ di corteggiamento, il mattatore siciliano dirà di si e vivrà così l’ebbrezza di tornare davanti al pubblico”. Questo ancora quanto aggiunto da Andreis, secondo il quale sicuramente questa edizione 2022 del Festival di Sanremo per Amadeus sarà molto importante perché potrà rifarsi, dopo l’edizione passata che ha avuto sicuramente diversi intoppi per viadel covid.