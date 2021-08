Elisabetta Gregoraci dopo le foto con Flavio Briatore dice “Ci vogliamo un bene …”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci da un po’ di tempo a questa parte si dice che sia più vicina del solito al suo ex marito Flavio Briatore. Pare che i due siano stati sorpresi proprio ultimamente in barca in atteggiamenti piuttosto intimi. Si dice infatti che ci possa essere stato tra di loro un ritorno di fiamma anche se sostanzialmente la notizia non è stata mai confermata. Eppure, gli amanti del gossip sono sempre più alla ricerca di notizie esclusive e convinti che molto probabilmente tra Elisabetta e Flavio possa esserci davvero del tenero.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore pizzicati in barca in teneri atteggiamenti

Una cosa è certa ovvero che Elisabetta non ha mai negato, neppure quando era all’interno della casa del Grande Fratello, che con Flavio Briatore fosse rimasto un legame molto particolare. Da quando si sono lasciati i due infatti hanno spesso trascorso insieme le vacanze per dare sicuramente al figlio Nathan una certa armonia familiare, nonostante tutto. Adesso però i due sono stati pizzicati in barca e sembra che i loro atteggiamenti fossero piuttosto affiatati e intimi.

Manca il figlio Nathan Falco eppure Eli e Flavio sono insieme. Ritorno di fiamma?

A pubblicare le fotografie dei due in barca è stato il settimanale diretto da Umberto brindani. Flavio ed Elisabetta pare si trovassero in barca al largo della Sardegna, su un mega yacht di proprietà proprio di Flavio. Con loro pare ci fossero altri amici, ma non Nathan Falco, ovvero il loro unico figlio. Quello che infatti tutti si chiedono è perché i due fossero insieme, nonostante comunque con loro non ci fosse il figlio e visto che da sempre entrambi hanno giustificato il loro legame facendo intendere che fosse soltanto per il bene di Nathan.

Le dichiarazioni della conduttrice e showgirl

Pare che su questa vicenda abbia parlato proprio Elisabetta Gregoraci la quale è stata interpellata dal settimanale Oggi.“Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima e di reciproco rispetto, ma nulla di più”. Queste le parole dichiarate da Elisabetta Gregoraci che ha voluto ancora una volta confermare che tra lei e Flavio non c’è nulla di più che una semplice amicizia. Intanto sia Elisabetta che Flavio si sono detti single, nonostante sulla nota showgirl fosse anche detto che questa avesse una storia con un giovane pilota.