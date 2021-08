Sonia Bruganelli, sui social scrive un messaggio che mette i brividi …

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Sonia Bruganelli per essere la moglie di Paolo Bonolis oltre che anche una manager di grande successo. È stato ufficializzato ormai da pochi giorni la sua partecipazione al Grande Fratello vip ma non come concorrente, bensì come opinionista. In molti hanno criticato questa scelta di Mediaset ed hanno anche accusato Sonia di essere raccomandata.

Sonia Bruganelli spesso al centro delle critiche e delle polemiche

In tutti questi anni però Sonia è stata spesso al centro delle critiche soprattutto sui social network. È stata parecchio criticata soprattutto su Instagram sotto alcuni post in cui la moglie del noto conduttore romano mostrava i suoi abiti o la sua casa o alcuni suoi viaggi piuttosto lussuosi. È stata Infatti da sempre accusata di ostentare la sua ricchezza, Soprattutto dopo aver mostrato i suoi viaggi a bordo del jet privato. Non ha quasi mai risposto alle tante accuse ricevute e di non scendere allo stesso livello dei suoi haters e così ha tralasciato.

La moglie di Paolo spiega perché utilizza il jet privato

Eppure ultimamente Sonia però ha voluto in qualche modo giustificare il fatto di essere costretta ad utilizzare il jet privato per i suoi spostamenti parlando della figlia Silvia, delle sue condizioni di salute. Sonia avrebbe quindi giustificato il fatto di dover utilizzare il jet privato soltanto per facilitare gli spostamenti alla figlia Silvia che come tutti sappiamo purtroppo ha dei problemi di salute non indifferenti. Pare che la piccola abbia avuto problemi fin dalla nascita e i suoi genitori avrebbero tentato in qualsiasi modo di preservare la sua privacy e un secondo luogo di renderle la vita più semplice possibile.

La figlia Silvia ed i problemi di salute, la dichiarazione della mamma

È stato proprio lo stesso Paolo Bonolis a spiegare un po’ di tempo fa che purtroppo la figlia Silvia aveva qualche problema di salute e che per questo motivo era in cura con alcuni medici. Poi Sonia in quest’ultimo periodo ha pubblicato alcuni post in riferimento proprio alla figlia e alle sue condizioni di salute. Ed ancora, ultimamente la Bruganelli ha pubblicato un post o meglio un selfie che la ritrae sorridente al fianco della sua adorata figlia. Nella didascalia si legge “Rientro alla base…Unica priorità#Silvia”. Si è trattato di una bellissima dichiarazione d’amore della Bruganelli nei confronti della sua “bambina”, che in realtà oggi è già un’adolescente.