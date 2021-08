Barbara d’Urso massacrata da un’ex concorrente del Grande fratello: “Sei una bugiarda perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Non è un buon periodo per Barbara D’Urso che, dopo che per anni è stata sulla cresta dell’onda conducendo tre programmai Mediaset e sbandierando, con orgoglio, la sua presenza quasi fissa in tv, dalla prossima stagione, quella che sta per iniziare tra pochi giorni, è stata fortemente ridimensionata e condurrà, dei tre, solo uno dei programmi, Pomeriggio 5.

La reazione di Barbara D’Urso, come al solito, è stata positiva sottolineando non il ridimensionamento ma la stima che l’amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi le ha manifestato spiegando che la riduzione dei suoi programmi non dipende affatto da lei ma dal momento storico che stiamo vivendo a causa della pandemia.

Aida Nizar al veleno contro Barbara D’Urso “Sei una bugiarda”

Aida Nizar, giornalista spagnola molto eccentrica, qualche giorno fa, si è scagliata contro Barbara D’Urso dopo essere stata ospite dalla stessa D’Urso diverse volte.

La Nizar su Instagram, e poi riportato da DavideMaggio.it ha scritto così contro Barbara D’Urso: “Ci sono momenti che non si dimenticano mai. Come non si dimentica mai quanto possa essere bugiardina una persona per la quale tu firmi un contratto, solo perché ti ha promesso un’altra cosa, le fai il favore di andare al Grande Fratello per bucare lo schermo e battere record di ascolti e alla fine come ti ripaga? Non mantenendo la sua parola! Ma nella vita esiste il karma e tutto torna indietro… ve lo assicuro”.

Ma poi Aida ha anche continuato: “Tutti conoscete la mia grandiosa vita e la mia capacità di reinventarmi … Sono profondamente delusa dall’atteggiamento di questa persona che decanta sempre la sua onestà e la sua volontà di aiutare gli altri e poi ti inganna facendoti firmare un contratto che io non avrei mai accettato se non per quello che aveva promesso di offrirmi dopo”.

E, ancora, come un fiume in piena: “Dicono che la televisione sia così ma vi assicuro che la televisione è reale, ci sono solo persone così bugiardine”.

E poi ha concluso: “Tutta l’Italia acclama il mio ritorno”.

Aida svela altri dettagli delle promesse di Barbara D’Urso

Aida ha poi anche raccontato altri dettagli: “Lei mi ha chiamato, mi ha detto: ‘Ma tu perché non vuoi’. Io le ho detto: ‘Perché io voglio fare Le Iene, io voglio essere una inviata, io voglio dare una mano alle persone’. Questo è il mio scopo”. E poi: “Non voglio continuare a essere a fare soltanto quella roba nella tv, bucare lo schermo… Io volevo di più. Questo è stato l’accordo. E loro: ‘Ti prometto che sarai inviata del mio programma’. Infatti abbiamo fatto anche il provino, con tantissimo successo, all’aeroporto”.