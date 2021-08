Mara Venier senza freni “Io so chi mi offende e vi dico anche perché lo fa”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier è un fiume in piena e non ha voglia di nascondersi dietro alcuna maschera. Lei, che ci ha sempre abituati alla sua schiettezza e a sentire esattamente come la pensa ha deciso di rilasciare un’intervista sugli haters che l’attaccano sui social. L’intervista l’ha rilasciata a La stampa .

Mara Venier dice come la pensa sugli haters

Mara Venier, qualche giorno fa, è stata attaccata sui social per il suo peso e per la sua pettinatura e lei, come fa sempre, ha risposto a tono.

La Venier, in occasione di un’intervista rilasciata a La stampa, ha deciso di fare chiarezza sull’argomento e ha dichiarato: “Non sopporto più la fissa del sei vecchia, sei grassa, hai i capelli lunghi. Io onestamente non ho tanti odiatori, ma a un certo punto diventa tutto sgradevole e sa perché? Perché sono donne non troppo giovani a scrivere queste cose”.

E poi, a proposito della foto postata per la quale è stata criticata per il suo peso e per la lunghezza dei capelli, ha detto: “Mi sentivo felice e scrivo che ci facciamo un mojito, ed ecco che arriva il commento ‘tagliati i capelli perché sei vecchia. Mi ha fatto male, ma solo un attimo, poi mi sono detta, che vuoi? E ho reagito”. E, ancora: “Se vai a vedere sono sempre donne che hanno passato la menopausa a offendere sull’argomento. Le offese non ti arrivano dalle ragazze, che anzi adorano zia Mara. Ma io alla mia età non ho nulla da perdere, allora sono passata all’attacco e ho risposto, ma perché mi devi rompere sulla foto con mio marito, ma perché?”.

Poi la Venier ha aggiunto che non sa di chi si tratti però: “… sono donne. Secondo me sono donne infelici perché è l’infelicità che porta ad essere così rancorosi nei confronti degli altri. Una addirittura mi ha scritto: ‘Ma come, con la paresi che hai avuto bevi?’. A parte che non ho avuto nessuna paresi ma la lesione di un nervo facciale, ma scherziamo? Adirittura si tira in ballo la salute per attaccare una persona?”.

E, a proposito dell’idea che aveva e cioè che la pandemia avrebbe migliorato l’animo delle persone ha detto: “Mi sbagliavo. C’è tanta cattiveria in giro. Quella dei capelli e dell’età davvero non si sopporta più. Ci fosse una volta che lo scrivono di un uomo. Una può dire ‘tu come conduttrice non mi piaci”. Lo accetto se metti in discussione il mio lavoro. Ma sull’età e sull’aspetto fisico veramente diventa bullismo”.

E poi ha continuato: “Sono una donna realizzata e felice e una nonna, non nascondo che la gioia più grande è stare con i miei nipoti”.

Mara Venier parla della fake news sul vaccino che la riguarda

Qualche giorno fa ha iniziato a circolare una voce molto insistente che Mara Venier abbia subito una paresi facciale non come conseguenza di un intervento ai denti mal riuscito come lei ha sostenuto ma in seguito alla somministrazione del vaccino anticovid.

A questo proposito lei ha voluto chiarire: hanno detto che “il mio problema della paresi era dovuto al vaccino. Questo audio ha fatto il giro del web. Quel medico va denunciato, io non sono mai stata ricoverata al Policlinico e il vaccino non c’entra niente con quello che ho avuto. Queste sono le cose che vanno controllate perché è chiaro che qualcuno ci casca e pensa che sia vero”.

E poi ha aggiunto: “Il mio caso del vaccino è emblematico. Ci sono persone che mi hanno scritto ‘ma perché non lo dice che è stato il vaccino?’. Ma quale vaccino, io stavo benissimo, dovevo mettere un impianto e da lì è partita un’odissea che sto ancora vivendo. Ho preso avvocati e fatto denunce perché quella è una cosa seria”.