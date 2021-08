llary Blasi condurrà Star in the star, programma molto simile al Cantante mascherato, Milly Carlucci non la prende bene

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai la nuova stagione televisiva è alle porte e, per quanti programmi già collaudati ricominceranno, altri, completamente nuovi, stanno per affacciarsi sul panorama televisivo.

Tra i nuovi programmi tanto attesi c’è, certamente, Star in the Star, la trasmissione televisiva molto simile a Il cantante mascherato che dall’anno scorso va in onda su Rai 1 ed è condotto da Milly Carlucci.

Ilary Blasi copia Milly Carlucci e la Carlucci non la prende bene

Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti sta scaldando i motori per fare rientro in tv, sempre sule reti Mediaset con un programma tutto nuovo Stars in the Star.

Quello che già si sa di questo programma è che ha molti punti in comune con “Il cantante mascherato”, infatti, il format prevede che alcuni personaggi famosi interpretino, travestiti, cantanti molto famosi.

Giancarlo De Andreis su Novella 2000 ha detto: “Milly Carlucci pare essere meno felice…Difatti sembra non abbia preso affatto bene il fatto che sia un copia-incolla de Il cantante mascherato…”.

Milly Carlucci, così, oltre a dover sopportare l’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle, ha dovuto ingoiare anche questa situazione e cioè che andrà in onda un programma molto simile a quello che lei conduce e che per prima ha portato sugli schermi.

Dunque, un inizio stagione abbastanza duro.

Il programma della Blasi prevede una giuria che sarà composta da Claudio Amendola, Andrea Pucci e Marcella Bella.

Roberto Alessi ha anche rivelato che il direttore artistico sarà Luca Tommasini, ballerino e coreografo eccezionale conosciuto in tutto il mondo e per questo il direttore di Novella 2000 ha dichiarato: “Siamo felici per lui”.

Roberto Alessi lancia una frecciatina a Ilary Blasi “ma non doveva occuparsi della famiglia?”

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 ha punzecchiato un po’ Ilary Blasi e ha scritto così: “Ma non aveva detto di volersi occupare solo della famiglia?”.

Infatti, Alessi ha detto che, finita la trasmissione Il grande fratello vip, la Blasi aveva dichiarato che si sarebbe occupata solo della sua famiglia.

Roberto Alessi, all’interno del suo giornale cura una rubrica nella quale si esprime, con molta schiettezza, sui vari vip. E questa settimana lo ha fatto proprio con Ilary Blasi che è quasi pronta a ripartire con il suo nuovo programma.