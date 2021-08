Mara Venier nella bufera per una foto, interviene Sabrina Ferilli “Ma che vai cercando?”

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche giorno fa Mara Venier è stata attaccata sui social da un paio di haters che l’hanno molto criticata sia per la lunghezza dei capelli e sia perché, spesso, si mostra mentre gusta da bere.

All’attacco degli haters la Venier ha risposto a tono perchè è stanca di chi la critica e anche perchè il suo carattere al peperoncino le impedisce di stare zitta.

Infatti, Mara Venier è una persona vera e schietta e questo l’ha dimostrato in tante occasioni.

Mara Venier attaccata sui social risponde a tono

Qualche giorno fa, Mara Venier ha postato sui social una foto che la ritrae mentre, sul terrazzo di un albergo, in compagnia del marito, Nicola Carraro è in procinto di gustarsi un mojito e lei, in calce alla foto, ha aggiunto la seguente didascalia: “Bel tramonto oggi … mi faccio un mojito…voi?”

Se in tanti hanno apprezzato c’è stato anche chi ha scritto, commentando la foto invitandola a tagliarsi i capelli e a bere di meno dandole della grassa.

Lei ha risposto a tono in modo molto colorito e poi ha spiegato, in occasione di un’intervista rilasciata a La stampa il suo stato d’animo di quando l’attaccano su cose molto personali. Mara Venier ha detto: “Quando ce vò, ce vò”.

E poi: «Non sopporto più la fissa del sei vecchia, sei grassa, hai i capelli lunghi. Io onestamente non ho tanti odiatori, ma a un certo punto diventa tutto sgradevole e sa perché? Perché sono donne non troppo giovani a scrivere queste cose. Io non sto bene da tre mesi, ho un nervo lesionato, sto prendendo farmaci, ho passato con mio marito un’estate in salita. Posto una foto con un bel tramonto e con lui accanto, mi sentivo felice e scrivo che ci facciamo un mojito, ed ecco che arriva il commento ‘tagliati i capelli perché sei vecchia. Mi ha fatto male, ma solo un attimo, poi mi sono detta, che vuoi? E ho reagito».

E poi, come un fiume in piena, ha continuato: «Se vai a vedere sono sempre donne che hanno passato la menopausa a offendere sull’argomento. Le offese non ti arrivano dalle ragazze, che anzi adorano zia Mara. Ma io alla mia età non ho nulla da perdere, allora sono passata all’attacco e ho risposto, ma perché mi devi rompere sulla foto con mio marito, ma perché? Poi l’ha pubblicata un sito trash e ha avuto un grande risalto con molti commenti divertenti in mia difesa e la conseguenza è stata un altro attacco. Una mi ha scritto ‘non bere e mettiti a dieta, ho risposto anche a lei e devo dire che c’è stata un’ovazione. Perché sono le donne a offendere? Non lo so, però sono donne. Secondo me sono donne infelici perché è l’infelicità che porta ad essere così rancorosi nei confronti degli altri. Una addirittura mi ha scritto: ‘Ma come, con la paresi che hai avuto bevi?’. A parte che non ho avuto nessuna paresi ma la lesione di un nervo facciale, ma scherziamo? Addirittura si tira in ballo la salute per attaccare una persona?”.

E poi conclude: “Io pensavo, e lo dicevo durante Domenica in, che con la pandemia saremmo diventati più buoni, più generosi con gli altri. Mi sbagliavo. C’è tanta cattiveria in giro”.

Interviene Sabrina Ferilli “ma che va cercando?”

Dopo la risposta colorita data da Mara Venier agli haters, qualcuno ha scritto “la butto lì con grande rispetto e a titolo di confronto pacato. Non si dovrebbe mai rispondere ad un hater con la stessa violenza e volgarità. I commentatori saranno pure volgari ed inopportuni ( e sbagliano sia chiaro) ma lei non è da meno. E non costituisce un buon esempio”.

A quel punto è intervenuta Sabrina Ferilli che ha risposto a questo ultimo commento così: “ma lei che va cercando scusi? Cioè Mara doveva ricevere le offese di un irriverente qualsiasi e avrebbe dovuto battere le mani? Ma la finiscaaaaa. Si faccia attenzione a come ci si esprime e come ci si comporta e certe risposte non ci sarebbero. Ora il guaio è la Venier? Non quella maleducata???