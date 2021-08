Antonella Clerici lancia una bomba “Non posso sempre …”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici sta per ripartire, per questa nuova stagione televisiva che inizierà a breve, con due trasmissioni: “E’ sempre mezzogiorno” che ha preso il posto de La prova del cuoco, negli ultimi anni condotta da Elisa Isoardi e The voice senior. Nonostante sia stata lei a voler tornare in tv, dopo che aveva preso la decisione di stare lontana un po’ dagli schermi, ora pare abbia di nuovo cambiato idea e che abbia voglia di allentare un po’ i ritmi che ha. Vediamo cosa ha detto.

Antonella Clerici ha intenzione di non fare ancora per molto una trasmissione di fascia quotidiana

Antonella Clerici, in occasione di un’intervista rilasciata a La stampa, ha dichiarato: “Una cosa è essere famosi, un’altra è essere amati. Si crea empatia con le persone, un rapporto di grande affetto vero. Avere un programma quotidiano è quello che ti porta quel tipo di rapporto”.

Però, poi, ha anche detto: “Non posso andare avanti per sempre a fare un quotidiano, ci vuole qualcuno che lo faccia al posto nostro, magari di nuova leva”. Nessuno sia aspettava una dichiarazione del genere perché, dopo che è ritornata in tv dopo un periodo di lontananza sembrava molto contenta e soddisfatta di essere tornata al suo posto, in tv ogni giorno con un programma di cucina che, però, non si chiama più La prova del cuoco, il programma a cui lei è sempre stata legatissima, bensì E’ sempre mezzogiorno anche se la sostanza del programma non è poi tanto diversa.

Antonella Clerici ha un nuovo progetto di cui parla e racconta così: “Mi piacerebbe fare un programma di interviste a persone non famose ma che sono entrate nella nostra storia, magari cambiandola. Penso per esempio alla mamma di Alfredino Rampi, oppure a vittime di sequestri. Vorrei ascoltare le loro storie di vita. Magari girarle in un giardino, un luogo lieve”.

Antonella Clerici e The voice senior

Antonella Clerici, a breve, la rivedremo, oltre che alla conduzione di E’ sempre mezzogiorno anche al timone di The Voice senior, programma che l’hanno scorso ha riscosso un successo incredibile.

Quest’anno in giuria, oltre ai confermati Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè, ci sarà Orietta Berti che prenderà il posto di Albano e della figlia Jasmine.

Orietta Berti, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo ha spopolato per tutta l’estate con il brano Mille, cantato insieme a Fedez e Achille Lauro.