Flavio Insinna pronuncia una frase e i telespettatori si chiedono cosa abbia voluto dire

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Flavio Insinna per essere un noto conduttore italiano, il quale da diversi anni ormai è al timone di una trasmissione molto importante di casa Rai, ovvero L’Eredità. Sembra che il conduttore sia arrivato al timone di questa trasmissione dopo la morte di Fabrizio Frizzi.

Flavio Insinna, un conduttore amato e seguito con affetto dai telespettatori

Ad ogni modo, sembra che Flavio sia riuscito però ben presto a catturare l’attenzione e l’affetto dei telespettatori italiani che lo seguono sempre con tanta costanza, giorno dopo giorno. Inoltre, in questa estate 2021 Flavio Insinna non si è per niente riposato, perché ha condotto un altro programma ovvero Il pranzo è servito. Questo va in onda tutti i giorni su Rai 1 intorno all’ora di pranzo e al suo fianco c’è stata una vecchia conoscenza de l’Eredità ovvero Ginevra Pisani. Questo programma sembra che sia piaciuto tanto ai telespettatori che lo hanno seguito con grande affetto in questa calda estate 2021.

Domanda inaspettata per Flavio a Il pranzo è servito?

Nel corso di una puntata andata in onda proprio nella puntata di ieri, sembra che durante il gioco telefonico sia avvenuto un qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. Nello specifico, una telespettatrice in linea telefonica pare che abbia rivolto a Flavio Insinna una domanda del tutto inaspettata. “Flavio, ti posso chiedere una cosa? Ma quest’anno condurrai sempre tu l’Eredità? Perché sei stato il più bravo di tutti. Questa la domanda posta da dalla telespettatrice al Noto conduttore che sicuramente non si aspettava è un quesito del genere. In un primo momento Insinna è rimasto letteralmente senza parole ma poi ha fatto trapelare anche un velo di imbarazzo dal suo viso. “Noi siamo qua, mai dire mai…”, questa la risposta di Insinna che in qualche modo ha lasciato senza parole la stessa telespettatrice.

Flavio pronto a lasciare l’Eredità?



Poi però dopo qualche istante, Flavio ha aggiunto dell’altro. “Per completezza, la storia dell’Eredità è lunga venti edizioni. Inizia tutto con Amadeus, poi Carlo Conti, Fabrizio Frizzi neanche a dirlo e poi arrivo io”. Sembrano esserci rumors riguardo un possibile addio di Flavio Insinna al programma in questione, ma quel Mai dire mai sicuramente ha lasciato un po’ di amaro in bocca. In realtà però non sembrerebbero esserci dubbi e la sua presenza al programma di Rai1, sembra essere stata ormai confermata già da diverse settimane.