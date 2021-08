Arisa, Dagospia lancia la bomba “Nemmeno Milly Carlucci …”

0 SHARES Condividi Tweet

Arisa è sicuramente una delle cantanti più amate e più apprezzate della musica italiana. Sembra che su di lei in questi giorni si siano diffuse una serie di informazioni relative al suo futuro professionale e lavorativo. Ebbene, sembrerebbe che Dagospia abbia lanciato in queste ore una indiscrezione relativa alla cantante. Ma di cosa si tratta?

Arisa, il futuro professionale incerto della cantante

Sappiamo bene che lo scorso anno Arisa è stata una delle protagoniste del programma Amici di Maria De Filippi in veste di coach di canto. A quanto pare però, per la prossima stagione televisiva del Talent più famoso d’Italia, la cantante non è stata riconfermata. Ma per quale motivo? A lanciare l’indiscrezione è stato proprio il blog di Roberto D’Agostino secondo cui Arisa non sarebbe stata riconfermata ad Amici in seguito ad una trattativa molto complicata.

Dagospia lancia un’indiscrezione sul futuro professionale di Arisa

“Dopo la mancata riconferma ad Amici di Maria De Filippi a seguito di una trattativa complicata, con parecchi tira e molla, era pronto un altro colpo di scena: ci sono stati contatti tra Arisa e Ballando con le stelle. Nonostante l’interesse tra le parti l’accordo con lo show di Milly Carlucci non è stato trovato”. Questo quanto si legge sul sito di Roberto D’Agostino. Ma cosa farà quindi Arisa nei prossimi mesi? Si è parlato anche di una trattativa in corso con la RAI, ma dopo quella non andate a buon fine con Mediaset, nemmeno quella con l’altra emittente sembra aver portato delle novità positive per lei. Insomma, Arisa sembra che in questa calda estate 2021 abbia portato avanti diverse trattative, ma qualcuna di queste è andata a buon fine?

Ballando con le stelle per la cantante? Accordo non trovato nemmeno con la Rai

Si era parlato infatti di una possibile partecipazione della cantante a Ballando con le stelle e sicuramente per lei sarebbe stata una grande opportunità. Anche Milly Carlucci sembra che fosse particolarmente felice di accogliere nel suo cast Arisa, ma poi molto probabilmente le due parti non sono riuscite a trovare un accordo. Di conseguenza non rimane altro che dire e pensare che per la prossima stagione televisiva la nota cantante sicuramente resterà fuori dagli schemi. Al massimo prenderà parte a qualche programma soltanto per qualche ospitata e comparsa di poche ore.