Grande Fratello Vip, Adriana Volpe senza freni “Inizia …”

Tra pochi giorni inizierà una nuova edizione del Grande Fratello vip, ovvero il reality di Canale 5 ancora una volta condotto da Alfonso Signorini per il terzo anno consecutivo. È ufficialmente partito il conto alla rovescia, visto che il reality inizierà esattamente il prossimo 13 settembre.

Grande fratello vip 6, grande attesa per il cast e opinionisti

C’è grande attesa nel voler scoprire i concorrenti, ma anche per vedere le nuove opinioniste all’opera. Lo scorso anno come ricorderete infatti, gli opinionisti del programma erano sicuramente loro Antonella Elia e Pupo. Per questa nuova edizione del reality invece, i due sono stati sostituiti da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Proprio quest’ultima in queste ultime ore avrebbe fatto sapere a tutti i suoi follower che le sue vacanze sono ufficialmente terminate e che adesso non vede l’ora di poter iniziare questa nuova avventura al Grande Fratello vip.

Adriana Volpe non vede l’ora di iniziare questa avventura come opinionista

“Faccia di chi realizza che ha finito le vacanze, ma domani so che mi sveglierò carica, con il sorriso, perché inizia il conto alla rovescia: -15 giorni al debutto del Grande Fratello Vip”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Adriana Volpe su Instagram, facendo quindi ben intendere a tutti i suoi follower di essere davvero in ansia per l’inizio di questa sua nuova avventura al Grande Fratello vip dove tra l’altro da poco tempo è stata una concorrente.“Conto sul vostro sostegno e sui vostri consigli”. Questo ancora quanto aggiunto dalla conduttrice e showgirl italiana, che ha voluto quindi mandare un messaggio a tutti i suoi follower nella speranza che questi ultimi la possano seguire soprattutto appoggiare in questo nuovo percorso.

Francesco Oppini fa un in bocca al lupo alla conduttrice

Sembra che però la nota conduttrice abbia voluto anche far intendere che da questo momento in poi, fino al giorno in cui inizierà il programma, vorrà sicuramente lanciare una serie di anticipazioni e spoiler su quelli che saranno i suoi prossimi outfit. Tanti i messaggi di in bocca al lupo ricevuti da Adriana, uno tra tutti quello di Francesco Oppini.“In bocca al lupo Adriana. Sarai all’altezza, anzi di più. Un abbraccio”. Questo nello specifico quanto augurato dal figlio di Alba Parietti. Intanto il reality non è ancora iniziato eppure si parla già di scintille tra le due opinioniste ovvero tra Adriana e Sonia Bruganelli. Insomma questa nuova edizione del reality di casa Mediaset sembra essere già partito con il piede giusto in tema di gossip.