Mahmood nella bufera, interviene Ermal Meta “La dignità non la si può comprare …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di domenica 29 agosto 2021 a Milano ed esattamente in via Antonini è esploso un incendio davvero terribile in un grattacielo di 15 piani. Tanta paura quindi e tanto stupore dopo aver visto questo immenso grattacielo prendere fuoco soprattutto nei piani alti.

Milano, incendio nel grattacielo Torre del Moro

Improvvisamente nel giro di pochi istanti il grattacielo Torre Del Moro si è completamente trasformato in una sorta di torcia con le fiamme piuttosto alte che andavano verso il cielo, ma prendevano anche pian piano anche i piani bassi. Fortunatamente sono riusciti i vigili del fuoco a spegnere le fiamme, seppur con qualche difficoltà, visto le dimensioni piuttosto grandi dell‘incendio. C’è stata anche particolare apprensione perché non si sapeva se all’interno del palazzo ci fossero persone. Sembra che però i residenti abbiano soltanto avuto qualche leggera intossicazione.

Coinvolto nell’incendio anche Mahmood

In uno degli appartamenti del grattacielo Torre dei Moro coinvolto quindi da questo incendio davvero devastante, pare ci fosse un noto cantante italiano. Stiamo parlando di Mahmood il quale è stato proprio uno dei primi residenti ad uscire dallo stabile, dopo che le fiamme hanno letteralmente devastato l’edificio. In molti però sui social network dopo aver appreso la notizia del coinvolgimento di Mahmood hanno colto l’occasione per scagliarsi contro di lui e per insultarlo. A scendere in campo in suo favore è stato però un suo collega e amico ovvero Ermal Meta.

Commenti di odio contro il cantante

“Ha perso la casa? Ma io stappo una magnum, amici. Stasera non dormo, bevo: alla tua Mahmood”, scrive un utente. Ed ancora: “I soldini per prendersi un altro appartamento ce li avrà a Milano, giusto?”, ha commentato ancora un altro haters. Dopo aver letto questi commenti che sono soltanto alcuni dei pochi che effettivamente sono apparsi sul web, il noto cantante Ermal Meta ha voluto difendere il suo amico Mahmood e soprattutto attaccare questi cosiddetti leoni da tastiera.

Ermal Meta scende in campo e difende il cantante

“Mahmood la casa se la può ricomprare ma voi haters che gioite di quello che è successo, la dignità non potete ricomprarla dopo averla buttata nel cesso perché ammesso che ci riusciate, puzzerebbe demm…rda. Sfig…ti”. Questo quanto scritto da Ermal Meta, che ha voluto difendere così l’amico. Sono stati anche tanti fan di Mahmood che hanno deciso di fargli arrivare il loro affetto e si sono anche dimostrati piuttosto sconvolti dall’accaduto. Intanto riguardo questo incendio sembra che la procura di Milano abbia avviato delle indagini per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto. Ad oggi, non sembra sia stata esclusa l’ipotesi del disastro colposo.