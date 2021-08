Veronica Gentili, Roberto Alessi senza freni “Volevano che fosse poco parlante”

0 SHARES Condividi Tweet

Veronica Gentili la conosciamo tutti per essere una brava conduttrice Mediaset anche piuttosto amata dal pubblico italiano. Lo scorso anno, seppur a fatica è riuscita a portare avanti il suo lavoro e adesso si prepara per una nuova stagione che sicuramente sarà ricca di grandi successi e soddisfazioni. Di lei in questi giorni ne ha parlato Roberto Alessi, ovvero il direttore di Novella 2000. Ma cosa ha dichiarato il direttore sulla nota conduttrice di Stasera Italia e Controcorrente?

Veronica Gentili, il direttore di un noto giornale parla di lei

Ebbene sì, sembra che in questi giorni Roberto Alessi abbia voluto parlare di Veronica Gentili la nota conduttrice di casa Mediaset che a breve inizierà tra l’altro una nuova avventura su Italia 1 con un programma intitolato Buoni o cattivi. Sulla sua rivista Novella 2000, il direttore e giornalista ha fatto una confessione piuttosto interessante su Veronica, ovvero ha svelato una curiosità che riguarda nello specifico la sua carriera.

La confessione di Roberto Alessi sulla nota conduttrice

“La giornalista Mediaset è ormai impegnata in tre trasmissioni, a breve anche su Buoni o cattivi, ma spulciando la sua biografia ho scoperto che è anche un’attrice. Ha recitato per Gabriele Muccino in Come te nessuno mai, in Provaci ancora prof, in Romanzo Criminale e perfino in un corto di Adriano Giannini per quasi una ventina di lavori totali”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Roberto Alessi su Veronica Gentili, una confessione che è arrivata direttamente sulle pagine di Novella 2000. Secondo quanto riferito ancora dal giornalista pare quindi che il suo ruolo in televisione oggi sia effettivamente diverso rispetto a quello che lei stessa aveva pensato un po’ di anni fa. “Pensare che la volevano relegare a opinionista bella e poco parlante. L’anno scorso ha scritto anche un libro, Gli immutabili, per La Nave di Teseo, diretta dalla severissima Elisabetta Sgarbi. Chi la fermerà?”. Questo ancora quanto aggiunto da Roberto Alessi sulla nota conduttrice.

Buoni o cattivi, il nuovo programma di Veronica

Intanto, come abbiamo già avuto modo di anticipare, Veronica Gentili sembra essere pronta ad una nuova avventura su Italia 1. A breve infatti sarà al comando di una nuova trasmissione intitolata Buoni o cattivi. La presentatrice in questi giorni sembra aver parlato di questo nuovo progetto lavorativo, per il quale sembra essere pronta e molto carica.