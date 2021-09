Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, durante il servizio fotografico grande tensione tra le due

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe saranno le due nuove opinioniste di questa sesta edizione del Grande Fratello vip condotta, per il secondo anno consecutivo, da Alfonso Signorini. Quando Signorini ha scelto le due opinioniste, probabilmente, già sapeva che insieme avrebbero fatto scintille perché, entrambe, le conosce da tempo e di entrambe, soprattutto, conosce molto bene i lati positivi e quelli negativi del carattere e dunque, era facile presagire che sarebbe stata un’accoppiata esplosiva come già si sta rivelando nonostante il programma non si ancora iniziato.

Durante il servizio fotografico c’è stata molta tensione tra le due donne

Pare che Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non si sopportino proprio anche se è difficile che questo trasparirà dal video durante le puntate della trasmissione perché, probabilmente, riusciranno ad apparire sempre molto sorridenti e gentili tra di loro. Ma la verità di come sono i rapporti tra le due è stata svelata, dopo il primo scoop di Dagospia, anche da Davide Maggio.

Infatti, quest’ultimo ha addirittura fatto sapere che è stato difficile lo svolgimento del servizio fotografico per la trasmissione tanta era la tensione tra le due donne.

Voci di corridoio hanno fatto sapere Sonia Bruganelli non sopporta così tanto Adriana Volpe da darle fastidio proprio il confronto fisico.

Infatti, Davide maggio sul blog ha scritto: “Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega. E così qualcuno ai piani alti ha già scommesso sulla durata della convivenza tra Anastasia e Genoveffa”.

Le due, tranne qualche punzecchiatura reciproca sui social quando Signorini le ha presentate come opinioniste ufficiali, non hanno più esternato alcuna loro emozione o stato d’animo.

Il Grande fratello vip sesta edizione

Ormai, per questo Grande Fratello Vip 6, i giochi sono stati fatti e così già si sa che i concorrenti saranno, con certezza, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni mentre, con grande probabilità, Giucas Casella, Jo Squillo, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Raffaella Fico, Davide Silvestri, Ainett Stephens, Manila Nazzaro, Jasmine Carrisi, le tre nipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Tommaso Eletti, Gianmaria Antinolfi e il figlio di Patrizia Mirigliani Nicola Pisu.

Il Grande Fratello Vip 6 inizierà lunedì 13 settembre e pare che avrà una durata record, qualcuno ha ipotizzato addirittura dagli 8 ai 10 mesi.

Se ne vedranno, dunque, delle belle.