Eleonora Giorgi fuori di sé con Massimo Ciavarro “Lui è burbero …”

Da poche ore si è avuta la notizia che Clizia sta per diventare mamma, per la seconda volta e il bambino che nascerà è figlio di Paolo Ciavarro, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. La bravissima attrice Eleonora Giorgi ha subito fatto sapere di essere pazza di gioia ma in questa sua incontenibile felicità c’è un neo. Vediamo di cosa si tratta.

Eleonora Giorgi è arrabbiata con l’ex marito Massimo Ciavarro

Eleonora Giorgi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Di Più Tv in occasione della quale ha esternato tutta la sua gioia per la gravidanza della nuora, Clizia Incorvaia, modella e web influencer.

Clizia e Paolo Ciavarro, che stanno vivendo una bellissima storia d’amore da due anni, dopo essersi conosciuti all’interno de La casa del grande fratello vip sono felicissimi mentre la futura nonna, Eleonora Giorgi ha anche detto di essersi molto arrabbiata con l’ex marito, l’attore Massimo Ciavarro e ha spiegato i motivi: “non mi ha ancora fatto una telefonata … Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo”.

Massimo Ciavarro, che non ha telefonato ad Eleonora Giorgi, non ha neppure ancora rilasciato alcuna dichiarazione sui giornali, forse perchè frastornato dalla notizia che presto sarà nonno.

Eleonora Giorgi è felicissima perchè presto diventerà nonna

Eleonora Giorgi ha svelato di essere stata avvisata della gravidanza della nuora con un messaggio sul cellulare con cui le è stata inviata la foto della prima ecografia.

E lei ha fatto i salti di gioia e ha anche detto:

“Impazzirei se la chiamassero Eleonora come me” ma al momento i futuri genitori non sanno ancora se si tratta di una bambina o di un bambino

Clizia Incorvaia, su Instagram, ha dichiarato: “Non è stato facile mantenere, solo per proteggere, il segreto più bello. Sono così felice: desideravo tanto un fratellino o una sorellina per Nina, avere un nostro baby per suggellare il nostro grande amore”.

E poi contro chi l’ha attaccata per le sue frasi dolci ha detto: “Chi reputa puerile e melenso tutto ciò passi avanti. E chi invece è pronto ad ascoltare, non smetta mai di sognare e non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che si è troppo grandi per fare un figlio. Mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni. Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno”.