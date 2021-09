I Fatti Vostri, Anna Falchi e Salvo Sottile alla conduzione e lei dice: ” Non ci siamo neanche salutati …”

0 SHARES Condividi Tweet

La stagione televisiva autunnale è ormai alle porte e tutti i giochi sono stati fatti. Per quanto riguarda i programmi Rai, tante sono state le riconferme delle trasmissioni ma qualche novità riguarda i conduttori. Questo è il caso de I fatti Vostri, storica trasmissione di Michele Guardì che per diversi anni è stata condotta da Giancarlo Magalli ma che quest’anno vedrà al timone una coppia inedita composta da Anna Falchi e dal giornalista siciliano, Salvo Sottile.

Anna Falchi parla di Salvo Sottile

Anna Falchi, che non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura televisiva ed è carica e frizzante, ha dichiarato in occasione di un’intervista rilasciata la settimanale TV sorrisi e canzoni sul collega, Salvo Sottile: “Al primo incontro non ci siamo salutati”.

E poi spiega meglio: “Ci siamo incontrati al cinema, portavamo i bambini a vedere un film Disney. Non ci siamo salutati, ognuno è rimasto per… i fatti suoi. Mano male che ora ci sono I fatti vostri!”.

Anna Falchi ha poi anche aggiunto che lei Salvo Sottile lo segue da parecchio tempo: “Non esiste competizione. Bisogna chiacchierare, parlare, non esiste competizione o gara, ognuno fa il suo” e poi ha detto anche che lui è “galante, educato e gentile”.

Anna Falchi ha poi raccontato di quando è stata contattata dal regista della trasmissione, Michele Guardì: “Pensavo fosse qualcuno che lo imitava”.

Salvo Sottile svela di aver chiesto consigli a Giancarlo Magalli

Salvo sottile sulla collega Anna Falchi ha detto: “Ci conoscevamo solo di vista e lei per me è stata una bellissima sorpresa. Oltre ad essere una grande professionista, Anna è una persona molto empatica e ironica, una dote che fa la differenza”.

Invece, del suo predecessore come conduttore de I fatti Vostri, Giancarlo Magalli ha detto: “Ho chiesto una serie di consigli a Magalli e lui è stato molto carino nel darmeli. L’ho anche invitato in trasmissione, dicendogli che sarà sempre casa sua”.

E poi, sull’idea che ha per la conduzione, ha dichiarato: “Visto che sono un giornalista, l’informazione sarà predominante, ma ci sarà spazio per tante nuove rubriche”.

E, ancora, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa parlando del direttore di Rai Tre, Franco Di Mare: “Lo scorso anno, il direttore Franco Di Mare mi ha tolto il programma Mi manda Raitre. Sono rimasto a piedi e senza lavoro da un giorno all’altro; però, grazie a Michele Guardì che mi ha accolto nella sua famiglia tivù, ho ritrovato la mia dimensione”.