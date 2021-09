Alda D’Eusanio e Giovanni Ciacci al veleno contro Elisabetta Canalis “Non ha mai …”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Canalis, da oggi mercoledì 1 settembre inizierà una nuova avventura televisiva: infatti, condurrà la trasmissione Vite da copertina che andrà in onda su Tv 8 dal lunedì al venerdì alle 17.30

L’ex Velina di Striscia la notizia si occuperà di gossip e di cronaca rosa in generale e lei si è detta tanto felice di iniziare questa trasmissione.

La Canalis, che ha 42 anni, ha però anche detto di aver voglia di cambiare un po’ il programma per dargli una rinfrescata e una “svecchiata”, insomma, lo vorrebbe più giovane e più moderno.

E per queste dichiarazioni si è attirata l’ira di chi l’ha condotto la trasmissione prima di lei. Vediamo cosa è accaduto.

Alda D’Eusanio contro Elisabetta Canalis

Vite da copertina è un programma che è andato in onda, per la prima volta, nel 2018-2019 e, allora era condotto dalla giornalista Alda D’Eusanio. Poi, a seguire, è stata la volta di una copia alla conduzione, quella formata da Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno e, ancora dopo, l’anno scorso dalla giornalista Rosanna Cancellieri.

Dopo le dichiarazioni di Elisabetta Canalis, Alda D’Eusanio si è sentita tirata in ballo e al settimanale Nuovo Tv ha dichiarato: “Cosa ci sia da svecchiare non lo so…Forse la Canalis, ritenendosi più giovane, pensa di essere stata scelta per la sua età e non per la sua bravura. Come se io e la Cancellieri fossimo delle cariatidi! Sinceramente non so cosa abbia fatto la Canalis nel corso della sua carriera. Lei non ha mai condotto, non balla, non canta, non recita: che cosa ha fatto al di là di Striscia la notizia?”

Giovanni Ciacci contro Elisabetta Canalis

Anche Giovanni Ciacci si è risentito delle parole della Canalis e ha detto: “Di copertine ne ha avute tante, di vita da copertina ne ha fatta molta, ma mi sembra che abbia presentato ben poco in televisione. Anzi, questo dovrebbe essere il suo primo programma. È stata più sulla cronaca rosa che in tv in questi anni…”

Ma le dichiarazioni di Giovanni Ciacci non corrispondono a verità perchè Elisabetta Canalis ha già condotto Controcampo, Stelle a quattro zampe, Ciro presenta Visitors, Superciro, Le Iene, Festivalbar, Artù, Totale Request Live, MTV TRL Awards 2009, Zelig 1.

E poi ha anche partecipato al Festival di Sanremo nel 2011 accanto a Gianni Morani, Luca e Paolo e Belen Rodriguez. L’ultima volta che è apparsa in tv, inoltre è stato nel 2018 nelle vesti di giurata a Sanremo Young di Antonella Clerici.