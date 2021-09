Estate in diretta, Roberta Capua messa in grande imbarazzo dall’ospite, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Continua il successo di Estate in diretta il programma condotto da Roberta Capua e che è andato in onda per tutta l’estate, ottenendo un successo davvero strepitoso. Si sono vissuti però nel corso dell’ultima puntata dei momenti di grande imbarazzo. Il tutto è accaduto nella giornata di ieri, martedì 31 agosto 2021 quando in puntata si è parlato di Lady Diana visto che ricorreva l’anniversario della sua morte. Lady Diana è morta infatti oltre 24 anni fa in un terribile incidente avvenuto proprio il 31 agosto 2021 a Parigi. Ma cosa è accaduto in puntata?

Estate in diretta, attimi di gelo e silenzio in studio

Durante la puntata di Estate in diretta si è parlato così di Lady Diana e poi il discorso in qualche modo si è ampliato ed ha interessato altri esponenti della corona Britannica. Sì è anche parlato del rapporto burrascoso che c’è stato tra Lady Diana ed il marito Carlo e delle presunte corna di quest’ultimo con la sua attuale moglie, ovvero Camilla. Ed ancora si è parlato della nascita dei due figli di Carlo e Diana ovvero William ed Harry. È stato però un ospite in studio ovvero Mariella Milani che è ad un certo punto parlando proprio dei tradimenti, ha fatto una dichiarazione che in qualche modo ha lasciato tutti parecchio perplessi.

Mariella Milani, la dichiarazione shock su Carlo e il Principe Filippo

Sembrerebbe che la donna abbia utilizzato dei termini piuttosto forti per parlare di Camilla Parker bowles che ovviamente tutti sappiamo essere l’antagonista principale di Lady Diana, nonché la moglie del principe Carlo. Quest’ultimo pare che sia stato da sempre innamorato di Camilla e si dice che abbiano avuto comunque per tutta la vita una relazione extraconiugale. La loro non era soltanto una passione giovanile perché subito dopo la morte di Diana poi sono usciti allo scoperto dichiarando il loro amore alla luce del sole. “Pare che il principe Filippo abbia detto a Carlo ‘ma come fai a lasciare Diana ed a preferire quel cesso’!”. Sarebbero state queste le parole utilizzate dalla Milani, scrittrice ex conduttrice del Tg2 parlando proprio di un Camilla.

Imbarazzo in studio, i conduttori cercando di cambiare argomento

Ovviamente dopo queste dichiarazioni in studio è calato il gelo e anche i conduttori stessi per qualche secondo sono rimasti in silenzio e poi hanno preferito cambiare totalmente discorso. La Milani però sembra che abbia utilizzato delle parole molto forti, anche nei confronti di Diana. “Simbolo di fragilità e in sintonia con la sofferenza e questo si evince guardano le immagini del suo volto e del suo corpo segnato anche da disturbi alimentari”. Ecco come ha definito la Milani, la Principessa Diana.