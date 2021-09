Morning news, Guido Bertolaso fa una battuta imbarazzante e Simona Branchetti rimane a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Il programma Morning news sembra stia avendo un grande successo in questi mesi. Nei giorni scorsi il programma in questione ha ospitato Guido Bertolaso, che però è intervenuto in collegamento. Ad un certo punto, sarebbe accaduto qualcosa, ovvero l’ospite si sarebbe lasciato andare a dei commenti considerati razzisti nei confronti dello stesso Bertolaso. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Morning news, ospite in collegamento Guido Bertolaso

Ebbene, sembra che proprio in questi giorni la nota trasmissione Morning news, abbia in collegamento ospitato Guido Bertolaso. Quest’ultimo nello specifico sarebbe intervenuto per commentare il fatto che la Sicilia dopo diverse settimane è tornata ad essere una zona gialla. L’uomo ha così commentato anche il fatto che purtroppo in Sicilia sono aumentati i contagi e anche il numero dei ricoveri a causa del covid. È stato sicuramente sottolineato come in Sicilia ancora la media degli immunizzati risulta essere inferiore rispetto alle altre regioni dello stivale.

La frase razzista di Bertolaso che non piace a Simona Branchetti e al pubblico di Canale 5

A tal riguardo, Guido Bertolaso è intervenuto dicendo la sua. “La vaccinazione è su base volontaria ma in Sicilia c’è ancora una resistenza a vaccinarsi che non si riesce a vincere nonostante tutte le campagne di sensibilizzazione. Oggi forse i siciliani capiranno che diventando gialli, non cinesi, gialli da un punto di vista epidemiologico e purtroppo di un altro colore fra qualche settimana…”. Questo quanto dichiarato da Bertolaso, il quale sicuramente e inavvertitamente si è lasciato andare ad una battuta che è stata considerata da qualcuno razzista. Anche la stessa conduttrice Simona Branchetti sembra sia stata proprio felice di aver ascoltato quelle parole ed ha mostrato anche un velo di imbarazzo.

Morning news piace tanto al pubblico, Mediaset lo allunga di due settimane

Ad ogni modo nonostante ciò, sembra che il programma quest’estate abbia avuto davvero un successo strepitoso e di conseguenza Mediaset ha deciso di allungarlo di altri 15 giorni. In questo modo è slittato l’inizio del programma tanto amato, condotto da Federica Panicucci ovvero Mattino Cinque. Ad annunciare questa novità è stato nelle scorse ore Giuseppe Candela. Quest’ultimo ha condiviso questa notizia Flash direttamente su Dagospia ironizzando anche sul come abbia reagito Federica Panicucci a questa decisione di Mediaset. “CANDELA FLASH! – MATTINO BOLLENTE A CANALE 5. MORNING NEWS, L’ESPERIMENTO A COSTO ZERO CONDOTTO DA SIMONA BRANCHETTI, FUNZIONA E VIENE PREMIATO: LA TRASMISSIONE SI ALLUNGHERA’ DI DUE SETTIMANE FACENDO SLITTARE, A SORPRESA, MATTINO 5 AL 20 SETTEMBRE. COME AVRANNO REAGITO ALLA NOTIZIA I CONDUTTORI FEDERICA PANICUCCI E FRANCESCO VECCHI?“. Questo quanto si legge su Dagospia.