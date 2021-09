Alessandra Celentano sui social si rivolge a Maria De Filippi e le dice “Assumi Raimondo Todaro”, il web resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Tra pochi giorni inizierà una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, ovvero il programma tanto amato e seguito dal pubblico italiano. Come sempre, anche per questa edizione ci saranno delle novità e potrebbe arrivare nel cast un personaggio molto noto.

Amici di Maria De Filippi, la nuova edizione ricca di grandi novità e sorprese

Si tratterebbe di una vecchia conoscenza di Milly Carlucci, ovvero uno dei protagonisti principali di Ballando con le stelle. Avrete sicuramente capito che stiamo parlando di Raimondo Todaro, il noto insegnante di danza che proprio alcune settimane fa ha annunciato la volontà di volersi ritirare dal noto programma. Si è anche detto che Raimondo potrebbe approdare ad Amici di Maria De Filippi, ma in realtà ad oggi non sembra esserci alcuna conferma.

Raimondo Todaro nuovo protagonista della scuola di Amici?

“Giuro su mia figlia che non ho firmato alcun contratto e non c’è al momento nessuna trattativa economica con Maria De Filippi per Amici. Questo non significa che non mi piacerebbe che ci fosse. Quello è un programma che seguo da sempre, la madre di mia figlia lavora lì, sarei un pazzo a non essere lusingato all’idea di poterci lavorare. Lavorare con i giovani è stimolante ed ho sempre ammirato Maria De Filippi“. Queste le parole da lui dichiarate nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Oggi. Sembra che però una nota professoressa della scuola di Amici abbia chiesto a Maria De Filippi di assumere Raimondo.

Alessandra Celentano fa una proposta a Maria De Filippi

Ad avanzare questa richiesta è stata proprio Alessandra Celentano attraverso il suo profilo Twitter. “Ho letto quest’estate l’intervista di Raimondo Todaro su Oggi. Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché “la danza è una” e forse lo capirebbe Maria perché non prenderlo?”. Questo nello specifico quanto scritto da Alessandra Celentano, la quale attraverso il suo profilo ha comunque rivolto questo appello alla nota conduttrice, chiedendole di assumere nel cast Todaro. A questa richiesta, Maria sembra abbia anche replicato. La nota conduttrice ha così condiviso il post su Instagram. In realtà Maria lo utilizza soltanto raramente questo profilo per parlare con il suo pubblico, lo ha fatto ad esempio pochi mesi fa quando ha commentato la scomparsa di Michele Merlo. Insomma, come finirà questa storia? Maria De Filippi deciderà di acconsentire alla richiesta della Celentano?