Chiara Ferragni e Fedez, lite furiosa, lei urla e di dispera e lui …

0 SHARES Condividi Tweet

Stanno facendo il giro del web alcune fotografie che ritraggono Chiara Ferragni e Fedez intenti a litigare in modo piuttosto pesante. Sembrerebbe infatti che i Ferragnez siano stati i protagonisti di una lite piuttosto dura e dai toni decisamente accesi nei giorni scorsi. La coppia più famosa di sempre è stata quindi paparazzata da Alfonso Signorini al largo e le fotografie sono finite direttamente sulle pagine del noto settimanale Chi. Sicuramente questo rappresenta per Alfonso il vero scoop dell’estate. Ma cosa è accaduto tra i due?

Chiara Ferragni e Fedez a bordo di uno yacht di gran lusso

Pare che la coppia più famosa d’Italia, ma non solo, ovvero quella formata da Fedez e Chiara Ferragni sia stata paparazzata durante una lite piuttosto accesa. L’imprenditrice digitale e colei che è stata definita la regina di tutte le influencer è stata la protagonista di una lite piuttosto furibonda con il marito, il giovane rapper milanese. I due sono stati quindi fotografati mentre si trovavano a bordo di uno yacht di gran Lusso di Diego Della Valle che tra l’altro stava ospitando la coppia proprio sulla costiera amalfitana per qualche giorno.

Lite furibonda al largo tra Chiara e il marito

Ad un certo punto, i due avrebbero iniziato a litigare pesantemente. Ad immortalarli sono stati i fotografi di Chi, Il Giornale di Alfonso Signorini. Nelle pagine del nostro giornale si legge che questo litigio ha mostrato per la prima volta un lato del tutto inedito della coppia che sicuramente in tutti questi anni ha fatto ben vedere altro sui social. Non si è mai visto infatti che Fedez litigasse con la moglie e per questo queste immagini hanno fatto davvero tanto scalpore.

Non si conoscono i motivi, ma una lite così furibonda tra i due non si era mai vista

Non si sa effettivamente per quale motivo i due abbiano litigato, ma dalle immagini è possibile capire che si è trattato di uno scontro piuttosto acceso. Sembra che Chiara urlasse verso il marito Federico Lucia, come a volersi difendere e giustificare di un qualcosa. Ovviamente ci sarà trattato di un litigio passeggero così come può accadere a tutte le coppie. Non è di certo un mistero il fatto che i due siano molto innamorati e sicuramente, dopo qualche ora sarà tornato il sereno tra i due.