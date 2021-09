Claudio Sona senza mezzi termini su Pechino Express “Lì vogliono solo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Claudio Sona, lo abbiamo conosciuto all’interno del programma di Maria De Filippi ovvero Uomini e Donne. E’ stato esattamente il primo protagonista del trono gay di Uomini e Donne. Oggi è un giovane influencer di Verona e pare che in questi giorni abbia rilasciato un’intervista molto interessante a Francesco Fredella, su Rtl 102.5. L’ex tronista, molto amato dal pubblico italiano, sembra abbia parlato della sua esperienza all’interno del programma Amici ed ancora ha espresso il punto di vista sul Grande fratello vip. Ma cosa ha dichiarato il giovane veronese?

Claudio Sona, il primo tronista gay di Uomini e Donne

Claudio Sona lo ricordiamo tutti per essere stato il primo tronista gay di Uomini e Donne. Il giovane nei giorni scorsi sembra abbia rilasciato un’intervista molto interessante. Nel corso di questa chiacchierata, ha parlato della sua esperienza all’interno dello studio di Uomini e Donne.

L’ex tronista ricorda la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi

“Rifarei quell’esperienza, la ricordo sempre con affetto. Non voglio essere presuntuoso, ma credo di avere cambiato anche l’opinione della gente. Prima ero molto scettico, poi in molti si sono complimentati. Ci sono persone più o meno sincere, come è sempre stato. Uomini e Donne, però, è verissimo: non ci sono copioni, si va lì per cercare una persona e basta”. Queste le parole dichiarate da Claudio, il quale sostanzialmente dopo la fine dell’esperienza nel programma di Maria, è completamente sparito dalla televisione. Ovviamente è stato sempre presente sui social, dove ha interagito con i suoi follower.

L’influencer veronese parla del Grande fratello vip e Pechino Express

Ad ogni modo, l’ex tronista ha fatto sapere che negli anni ha fatto diversi casting per partecipare a dei reality o programmi televisivi e di non averne accettati alcuni proprio per sua volontà. Altre trattative non sarebbero andate a buon fine. Il giornalista gli avrebbe chiesto, quindi, a quali programmi televisivi gli piacerebbe partecipare. La sua risposta è stata piuttosto sorprendente. “Sono un tipo avventuroso, dunque, tenderei a inserire all’ultimo posto il Gf Vip, nonostante abbia fatto provini per due anni consecutivi per prendervi parte. Pechino Express mi piacerebbe di più, perchè amo lo spirito che permea questo reality”. Questo ancora quanto aggiunto da Claudio il quale ha confessato che proprio per Pechino Express partirebbe con Nicholas Cornia, il suo fidanzato. “Accetterei volentieri, senza dubbio. Tuttavia, visto le precedenti edizioni, credo cerchino personaggi più allegorici.. Traduco: il gay deve essere macchietta”. Questo ancora quanto aggiunto, parlando del Gf Vip.