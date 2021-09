Il pranzo è servito, Flavio Insinna ascolta una telefonata e gli scendono le lacrime, il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Flavio Insinna sta continuando a condurre Il pranzo è servito, riscuotendo grande successo. La trasmissione, a cui milioni di telespettatori erano tanto affezionati, è stata riproposta questa estate con qualche timore, visto il “papà” importante che aveva avuto, il grandissimo Corrado Mantoni. Flavio Insinna è entrato in punta di piedi sapendo benissimo di non poter e di non dover offrire una fotocopia di qualcosa di già visto ed è piaciuto ed ha convinto anche per questo nonostante il programma sia stato lasciato identico nella sua formula di gioco.

Flavio Insinna riceve una telefonata e gli scendono le lacrime

Flavio Insinna, durante la conduzione della puntata di ieri si è commosso tanto. Vediamo cosa è accaduto.

Ieri la puntata l’ha vinta la campionessa Lucia che è riuscita a realizzare il “Pranzo è servito” e così per lei sono suonate le campane del pranzo.

Poi, durante il gioco telefonico, c’è stato un momento che ha fatto infuriare il popolo del web.

Chi gioca da casa al gioco telefonico deve indovinare le voci di cinque personaggi famosi. E così, il concorrente di turno ha detto correttamente: «Corrado, Virna Lisi, Sandra Mondaini… Ma c’è la terza voce che non riesco a riconoscere…». A quel punto, Flavio Insinna ha fatto riascoltare la voce che il concorrente non era stato in grado di riconoscere.

La voce misteriosa diceva: «Sono una persona normale, mi piace vivere con il sorriso».

La voce è quella di Fabrizio Frizzi, anche molto riconoscibile, ma il concorrente l’ha attribuita ad Alberto Lupo.

Quando ha dato questa risposta, Flavio Insinna è diventato scuro in volto e gli occhi gli si sono riempiti di lacrime.

Il popolo del web si infuria

Sui social gli utenti si sono scatenati in commenti, per un verso arrabbiati, per un altro tristi. C’è chi ha scritto: «Ma come si fa a non riconoscere Frizzi? Insinna era in lacrime…» e, anche: «Insinna si è commosso ascoltando la voce di Fabrizio». E tutti hanno omaggiato il grandissimo Fabrizio Frizzi scomparso troppo presto, a soli 60 anni da poco compiuti, con delle frasi bellissime facendo capire che il dolore per la sua assenza si avverte ancora tanto.

Fabrizio Frizzi, che è morto in poco tempo dopo la scoperta del tumore, non è stato affatto dimenticato sia dai suoi colleghi che dal suo pubblico. Tanti sono i colleghi che lo ricordano in ogni occasione e, tra i suoi più cari amici, Carlo Conti, appunto Flavio Insinna, Milly Carlucci, Antonella Clerici è quella che continua a mantenere rapporti strettissimi con la moglie di Fabrizio, Carlotta Mantovan e con la loro bambina. Anche l’estate appena trascorsa la Clerici e la moglie di Fabrizio Frizzi l’hanno trascorsa insieme.