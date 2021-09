Jasmine Carrisi attaccata sui social “Ti sei rifatta” e lei decide di rivelare la verità “Si è vero …”

0 SHARES Condividi Tweet

Jasmine Carrisi, la figlia che Albano ha avuto da Loredana Lecciso oltre a Bido, è appena 20enne ma è già molto seguita sui social e sta iniziando a muovere i primi passi in televisione mostrandosi sempre molto socievole, sorridente e sempre con la battuta pronta. Pare che da settembre abbia intenzione di trasferirsi a Milano per andare all’università e che la mamma Loredana non si felicissima di questa scelta.

Jasmine sta iniziando a muovere i primi passi in tv

Jasmine Carrisi è molto brava e anche molto bella. Ha già inciso due brani che sui social stanno andando benissimo, infatti ha fatto un boom di visualizzazioni. Il suo primo brano Ego è stato molto scaricato e poi è arrivato il secondo Calamite che ha avuto tantissimo successo.

Jasmine ha raccontato che il titolo del brano è stato scelto dal papà Albano e lei sulle prime non aveva condiviso la scelta ma poi si è dovuta ricredere.

Jasmine Carrisi, l’hanno scorso, insieme al padre ha fatto parte della giuria di The voice senior ma quest’anno il loro posto è stato dato ad Orietta Berti e, sia Albano che Jasmine sono rimasti molto male ma Albano ha anche detto che la figlia, essendo tanto giovane, avrà modo di avere tante belle soddisfazioni nella sua vita.

Sui social l’attaccano per il suo aspetto fisico non naturale e lei dice “Vi dico cosa mi sono rifatta”

Nonostante Jasmine sia tanto giovane, è già molto famosa sui social dove ha tantissimi follower ma, come capita a tutti, anche diversi haters. Spesso l’attaccano sul suo aspetto fisico che, a detta di alcuni, non è naturale. L’accusano di essersi rifatta la bocca, gli zigomi , gli occhi, il naso e il seno e lei di solito non risponde a nessuna di queste provocazioni. Invece, qualche giorno fa, ha deciso di rispondere a tono e, all’ennesimo attacco ha ammesso: “Sono tutta naturale tranne le labbra. Vi prego di lasciare in pace il mio nasino e gli zigomi”.

Jasmine ha poi anche specificato che ha solo fatto il filler alle labbra che è un ritocco poco invasivo.

La figlia di Albano e Loredana Lecciso, qualche tempo fa, ha rilasciato un’intervista al settimanale DiLei in occasione della quale ha dichiarato: “Nonostante la mia passione numero 1 rimanga la musica, credo che fare televisione sia un mestiere bellissimo! Ti regala una adrenalina pazzesca e più ne fai, più ti viene voglia di continuare. A me piace tantissimo e, se c’è l’occasione, continuerei volentieri.”