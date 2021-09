Sonia Bruganelli sui social senza freni “Il mio matrimonio con Bonolis …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli la conosciamo tutti per essere la moglie del noto conduttore Paolo Bonolis. Fino ad ora la donna ha lavorato dietro le quinte dei programmi di Paolo, ma adesso sembrerebbe essere pronta per una nuova avventura al Grande Fratello vip. Sonia, infatti è la nuova opinionista dell’edizione numero 6 del reality di casa Mediaset.

Grande Fratello vip 6, tanta attesa per l’inizio del reality

C’è tanta attesa, quindi, per l’inizio di questa nuova edizione del reality che partirà ufficialmente lunedì 13 settembre. Ovviamente la macchina operativa è già al lavoro da diverse settimane e la novità in assoluto sembra essere proprio l’arrivo di Sonia Bruganelli come opinionista ufficiale. Pare che prima di iniziare questa nuova avventura, la stessa Sonia avesse commentato il suo debutto in TV sul suo profilo Instagram, ottenendo tanti commenti e interazioni. “L’avventura più assurda della mia vita… A parte il matrimonio con Paolo Bonolis”. Questo quanto dichiarato da Sonia sul suo profilo Instagram.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe già ai ferri corti?

Ad ogni modo, nonostante comunque il reality non sia ancora iniziato, sembrerebbe che siano già sorte le prime polemiche. Intanto, secondo alcune indiscrezioni infatti tra le due opinioniste ci sarebbero già dei problemi. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe quindi pare che abbiano avuto già alcuni diverbi e abbiamo fatto ben capire di non andare molto d’accordo. A lanciare questa indiscrezione è stato Davide Maggio nel corso di una diretta fatta proprio sui social. “La Volpe avrebbe le gambe più belle della Bruganelli”. Questo nello specifico quanto dichiarato dal noto blogger . Quest’ultimo ha aggiunto: “E’ stato questo il motivo scatenante del risentimento di Sonia nei confronti di Adriana”.

L’indiscrezione lanciata da Davide Maggio

Insomma, questa nuova edizione del Grande Fratello vip 6 non è ancora ufficialmente iniziata, ma le polemiche sembra che ormai siano all’ordine del giorno. Nel caso in cui questa indiscrezione lanciata da Davide Maggio dovesse essere veritiera, sicuramente si preannunciano dei giorni piuttosto difficili non soltanto per Sonia e Adriana, ma anche per tutta la macchina operativa del reality. “…E comunque a 48 ore dalla registrazione del promo del Grande Fratello Vip io ancora sento il fischio nelle orecchie e mi lacrimano gli occhi”. Questo ancora quanto aggiunto dalla nota opinionista, attraverso il suo profilo social, dove ha anche aggiunto “Se questo è l’inizio…”.