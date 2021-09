Simona Ventura e Paola Perego “Alcuni dicono di noi che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura e Paola Perego sono le conduttrici di un nuovo programma di Rai2 ovvero quello intitolato Citofonare Rai 2. Si tratta di un nuovo programma che andrà in onda la domenica intorno a mezzogiorno. C’è grande attesa per questa coppia inedita della televisione italiana. In realtà, le due conduttrici è la prima volta che lavorano insieme. C’è già chi rema contro il nuovo programma e contro le due conduttrici. Ma per quale motivo?

Simona Ventura e Paola Perego al timone di un nuovo programma Citofonare Rai2

“Girano già scommesse su quanto dureremo“. Questo nello specifico quanto dichiarato dalle due conduttrici nel corso di un’intervista rilasciata proprio in questi giorni. Sembra che entrambe abbiano colto l’occasione per lanciare qualche frecciatina ad alcuni che in questi giorni hanno criticato le due conduttrici e augurato loro un flop. “So che girano già scommesse su quanto dureremo. Ve lo dico io: moltissimo, dureremo!“. Questo quanto dichiarato da entrambe nel corso di una intervista che hanno rilasciato proprio in questi giorni al settimanale Oggi.

La Ventura contro chi spera nel flop del nuovo programma

Nello specifico a parlare è stata Simona Ventura, la quale come tutti sappiamo da sempre non si è mai risparmiata nel rispondere soprattutto alle critiche e alle accuse. “Se la trasmissione andasse bene sarebbe un successo contro tutto e tutti. Già me li vedo, i gufi. E soprattutto le ‘gufe’“. Questo invece ancora quanto aggiunto da Paola Perego che ha colto l’occasione per rispondere alle accuse. Ma a chi si riferiva la Perego, parlando di figure femminili che pare abbiano sperato in queste settimane che il nuovo programma fosse un flop. Intanto, il debutto del nuovo programma Citofonare Rai2 sembra essere slittato ad ottobre. Pare che invece il programma avesse dovuto iniziare proprio tra pochi giorni. Qualcuno sembra che abbia voluto commentare il fatto che le due conduttrici saranno impegnate in questo nuovo programma, come un modo per dare loro possibilità di rifarsi dopo le recenti esperienze che non sono state per nulla positive ed esaltanti.

Le parole della Perego

“Di due uomini una fesseria così non l’avrebbero detta. Due uomini che dividono il palco sono dei fighi, due donne sono delle fifone terrorizzate dall’Auditel!“. Questo ancora quanto aggiunto dalla conduttrice di Chivasso. Nel corso di un’intervista rilasciata ad Oggi, sembra che la Perego abbia ancora aggiunto “Stavo scrivendo il programma con il mio gruppo di autori e cercavamo un guizzo che rompesse gli schemi, pur restando nel solco dei contenitori domenicali della Rai. Allora mi sono detta: ‘Ma perché non mettere a condurre due donne? Non l’ha fatto mai nessuno!’“.